 Zenonas Juknevičius išlydėtas amžinojo poilsio

2026-05-15 15:47 diena.lt inf.

Trečiadienį Lietuvą apskriejo žinia, kad eidamas 77-uosius mirė Kovo 11-osios akto signataras Zenonas Juknevičius. Velionis penktadienį amžinojo poilsio atgulė Antakalnio kapinių Signatarų kalnelyje.

Tarti paskutinį „sudiev“ rinkosi ne tik artimieji, žmona Rasa Juknevičienė, kolegos bei bendraminčiai, bet ir politikai. Tarp atvykusiųjų – ir Seimo Pirmininkas Juozas Olekas, Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Kaip jau skelbta, užuojautą trečiadienį skyrė ir šalies vadovai.

Jautrią žinutę feisbuke paliko žmona R. Juknevičienė.

„Ilsėkis ramybėje, Zenonai… Tavo indėlis į Laisvę buvo labai svarbus, konkretus, atlaikei daug svarbių mūšių tuomet, kai labai reikėjo. Ačiū“, – feisbuke trečiadienį rašė europarlamentarė.

Z. Juknevičius gimė 1949 metų birželio 10 dieną Pasvalio rajone, Valdeikių kaime.

1990 metais buvo išrinktas į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą-Atkuriamąjį Seimą, kovo 11 dieną balsavo už Lietuvos Respublikos Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“.

2000 metais jis apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

