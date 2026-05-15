Zenonas Juknevičius išlydėtas amžinojo poilsio

Tarti paskutinį „sudiev“ rinkosi ne tik artimieji, žmona Rasa Juknevičienė, kolegos bei bendraminčiai, bet ir politikai. Tarp atvykusiųjų – ir Seimo Pirmininkas Juozas Olekas, Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Kaip jau skelbta, užuojautą trečiadienį skyrė ir šalies vadovai.
Jautrią žinutę feisbuke paliko žmona R. Juknevičienė.
„Ilsėkis ramybėje, Zenonai… Tavo indėlis į Laisvę buvo labai svarbus, konkretus, atlaikei daug svarbių mūšių tuomet, kai labai reikėjo. Ačiū“, – feisbuke trečiadienį rašė europarlamentarė.
Z. Juknevičius gimė 1949 metų birželio 10 dieną Pasvalio rajone, Valdeikių kaime.
1990 metais buvo išrinktas į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą-Atkuriamąjį Seimą, kovo 11 dieną balsavo už Lietuvos Respublikos Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“.
2000 metais jis apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.
