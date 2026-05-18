Apklausa: gyventojai labiausiai pasitiki policija ir kariuomene, mažiausiai – Seimu, Vyriausybe

Balandžio 23 – gegužės 7 dienomis vykusios apklausos metu gyventojų buvo klausiama, ar jie pasitiki, ar nepasitiki kiekvienu iš 10 nurodytų Lietuvos institutų.
Respondentai nurodė labiausiai pasitikintys policija (72 proc. pasitiki ir 24 proc. nepasitiki). Kovą šia institucija nurodė pasitikintys 77 proc. gyventojų. Taip pat respondentai nurodė pasitikintys kariuomene (70 proc. pasitiki ir 25 proc. nepasitiki). Palyginti su kovo mėnesį atlikta apklausa, šios institucijos pasitikėjimas sumažėjo 3 proc. – kovą kariuomene nurodė pasitikintys 73 proc. apklaustųjų.
Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitiki nei nepasitiki – tai yra „Sodra“ (66 proc. pasitiki ir 26 proc. nepasitiki), bažnyčia (65 proc. pasitiki ir 26 proc. nepasitiki), savivaldybės (61proc. pasitiki ir 33 proc. nepasitiki) ir Prezidentūra (48 proc. pasitiki ir 46 proc. nepasitiki).
Kaip parodė apklausa, likusiomis keturiomis institucijomis didesnė dalis apklaustų gyventojų labiau nepasitiki nei pasitiki: Lietuvos žiniasklaida (46 proc. pasitiki ir 50proc. nepasitiki), teismais (45 proc. pasitiki ir 46 proc. nepasitiki), Vyriausybe (30 proc. pasitiki ir 67 proc. nepasitiki) bei Seimu (25 proc. pasitiki ir 72 proc. nepasitiki).
„Baltijos tyrimų“ atliktos apklausos metu asmeninio interviu būdu apklausta 1000 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), apklausa vyko 111 atrankos taškų. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę.
Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
