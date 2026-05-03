Apklausa: šeši iš dešimties gyventojų padėtį savo savivaldybėje vertina teigiamai

Šių metų kovo 19–30 d. gyventojų buvo prašoma atsakyti į klausimą, į kurią pusę, jų nuomone, pastaruoju metu krypsta reikalai jų savivaldybėje – į gerąją ar į blogąją.
Naujausioje apklausoje lyginami gyventojų vertinimai su atsakymais į šį klausimą prieš paskutinius 2023 m. kovą vykusius savivaldybių ir merų rinkimus – tuomet apklausa vyko 2022 m. spalį.
Apklausos duomenys rodo, kad padėtį kaip blogėjančią vertinančių gyventojų dalis sumažėjo 7 proc. ir siekė kiek daugiau nei ketvirtadalį – 27 proc. (2022 m. spalio apklausoje siekė 34 proc., teigiamai padėtį savo savivaldybėje tada vertino 52 proc. gyventojų)
Nuomonės apie padėtį jų gyvenamoje savivaldybėje abiejose apklausose neturėjo panaši dalis respondentų – 13 proc. (kovo apklausoje) ir 14 proc. (2022 m. spalio apklausoje).
Dažniau teigiamai padėtį savo gyvenamojoje savivaldybėje vertina didmiesčių gyventojai, respondentai su aukštuoju išsilavinimu bei su didžiausiomis (virš 2,4 tūkst. eurų) šeimos pajamomis per mėnesį, specialistai ir tarnautojai bei vadovai, dešiniųjų pažiūrų respondentai.
Padėtį kaip blogėjančią dažniau linkę vertinti kaimo gyventojai, respondentai su viduriniu ar žemesniu išsilavinimu, bedarbiai ir namų šeimininkės bei darbininkai ir ūkininkai, kitų tautybių (ne lietuviai) gyventojai, kairiųjų pažiūrų respondentai.
Palyginus naujausios apklausos rezultatus su situacijos Lietuvoje vertinimu, matoma, kad vertinimai yra priešingi – dauguma (63 proc.) apklaustų gyventojų šių metų kovą atsakė, kad reikalai šalyje pastaruoju metu blogėja, o kas ketvirtas (24 proc.) teigė, kad padėtis Lietuvoje gerėja.
Lyginant su 2022 m. spalio apklausa, matoma, kad prieš keturis su puse metų Lietuvos gyventojai prasčiau vertino padėtį ne tik savo savivaldybėje, bet ir visoje šalyje – tada aštuoni iš dešimties (84 proc.) apklaustų gyventojų manė, kad reikalai Lietuvoje blogėja, o kad padėtis gerėja tuo metu nurodė septintadalis (15 proc.)
Visgi tuomet dar buvo taikomi įvairūs su COVID-19 pandemija susiję ribojimai, todėl tai turėjo įtaką neigiamiems vertinimams.
Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę. Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
