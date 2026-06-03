 Artimiausių dienų orų prognozė

Artimiausių dienų orų prognozė

2026-06-03 06:43 diena.lt inf.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba paskelbė artimiausių dienų orų prognozę.

<span>Artimiausių dienų orų prognozė</span>
Artimiausių dienų orų prognozė / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

„Trečiadienis bus sausas, o penktadienį ir savaitgalį jau daugelyje rajonų trumpai palis“, – teigė meteorologai.

Trečiadienį Lietuvoje nelis. Vėjas pietryčių, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27 laipsniai šilumos.

Ketvirtadienio naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, Kuršių nerijoje 18–20 laipsnių šilumos.

Šeštadienį daug kur palis, vyraus trumpi lietūs.  Kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 18–23 laipsniai.

Sekmadienį daug kur trumpai palis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 19–24, pajūryje 15–18 laipsnių.

„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų laikytis panašūs orai“, – feisbuke rašė tarnyba.

Hidrologinė situacija

Birželio 2 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 18 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 8–18, ežeruose – 14–18, Kuršių mariose – 16-17, Baltijos jūroje – 11–14 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos. 

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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