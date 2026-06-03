Artimiausių dienų orų prognozė

„Trečiadienis bus sausas, o penktadienį ir savaitgalį jau daugelyje rajonų trumpai palis“, – teigė meteorologai.
Trečiadienį Lietuvoje nelis. Vėjas pietryčių, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, Kuršių nerijoje 18–20 laipsnių šilumos.
Šeštadienį daug kur palis, vyraus trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 18–23 laipsniai.
Sekmadienį daug kur trumpai palis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 19–24, pajūryje 15–18 laipsnių.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų laikytis panašūs orai“, – feisbuke rašė tarnyba.
Hidrologinė situacija
Birželio 2 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 18 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 8–18, ežeruose – 14–18, Kuršių mariose – 16-17, Baltijos jūroje – 11–14 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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