 Baigiasi pajamų ir turto deklaravimas

Baigiasi pajamų ir turto deklaravimas

2026-05-04 06:52
BNS inf.

Pirmadienis yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti 2025 metais gautas pajamas bei turtą.

<span>Baigiasi pajamų ir turto deklaravimas</span>
Baigiasi pajamų ir turto deklaravimas / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

Kaip rašė BNS, iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkst., o turto – 37 tūkst. gyventojų.

Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės 1-osios, o šiemet – iki gegužės 4 dienos, nes pirmosios dienos yra nedarbo.

Tuo metu investicinę sąskaitą gyventojai galės deklaruoti iki birželio 1 dienos.

Investicinė sąskaita – tai gyventojo pasirinktas investavimo modelis, leidžiantis investicijų pajamas apmokestinti tik tuomet, kai iš šios sąskaitos išsiimama daugiau lėšų nei į ją buvo įnešta. Tai reiškia, kad reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos, kol jos lieka investicinėje sąskaitoje.

Šiame straipsnyje:
pajamų deklaravimas
VMI
sodra
GPM
turto deklaravimas
pajamos
turtas
deklaracija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų