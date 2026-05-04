Baigiasi pajamų ir turto deklaravimas

Kaip rašė BNS, iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkst., o turto – 37 tūkst. gyventojų.
Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės 1-osios, o šiemet – iki gegužės 4 dienos, nes pirmosios dienos yra nedarbo.
Tuo metu investicinę sąskaitą gyventojai galės deklaruoti iki birželio 1 dienos.
Investicinė sąskaita – tai gyventojo pasirinktas investavimo modelis, leidžiantis investicijų pajamas apmokestinti tik tuomet, kai iš šios sąskaitos išsiimama daugiau lėšų nei į ją buvo įnešta. Tai reiškia, kad reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos, kol jos lieka investicinėje sąskaitoje.
