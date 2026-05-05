 Baltijos jūroje ir kitose Lietuvos teritorijose vyksta karinės pratybos

Baltijos jūroje ir kitose Lietuvos teritorijose vyksta karinės pratybos

2026-05-05 12:09
Indrė Kiseliovaitė

Iki gegužės 24-osios Baltijos jūroje ir kitose Lietuvos teritorijose vyks tarptautinės karinės pratybos. Jų metu kariai ir pareigūnai dėvės civilinius drabužius, vykdys įvairias užduotis, su savimi turės ginklų, o tam tikrose vietose bus naudojami imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika.

Įvairiai: pratybų metu kariai judės ne tik pėsčiomis, bet ir vandenyje.
Įvairiai: pratybų metu kariai judės ne tik pėsčiomis, bet ir vandenyje. / A. Koroliovo nuotr.

Kaip nurodė Lietuvos kariuomenės atstovai, pratybos vyks visoje Lietuvos teritorijoje ir Baltijos jūroje.

Jų metu bus atliekamos mokomosios užduotys, kurios vyks ir šviesiuoju, ir tamsiuoju paros metu.

Kariai ir pareigūnai vilkės taktines uniformas ir civilinius drabužius, su savimi turės šaunamuosius ginklus ir kitas karinės paskirties priemones.

Nenurodytose teritorijose jie judės pėsčiomis, taip pat ratinėmis ir vandens transporto priemonėmis, o saugiose vietose naudos imitacinius šaudmenis ir pirotechniką, imituos įvairaus pobūdžio mokomuosius karinius veiksmus. Tam tikrais atvejais gali pasitelkti ir aviaciją bei bepiločius orlaivius.

Pratybų tikslais naudojami civiliniai objektai ir teritorijos yra tiesiogiai suderinti su jų valdytojais arba administratoriais.

„Plėtodami kariuomenės ir skirtingų institucijų bendradarbiavimą bei siekdami pratybas priartinti prie realių sąlygų, karines pratybas vykdome civilinėje aplinkoje“, – nurodė Lietuvos kariuomenė.

Karinės pratybos prasidėjo gegužės 4-ąją.

Šiame straipsnyje:
karinės pratybos
karinės pratybos Baltijos jūroje
Tarptautinės karinės pratybos
imitaciniai šaudmenys
pirotechnika

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų