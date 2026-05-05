Baltijos jūroje ir kitose Lietuvos teritorijose vyksta karinės pratybos

Kaip nurodė Lietuvos kariuomenės atstovai, pratybos vyks visoje Lietuvos teritorijoje ir Baltijos jūroje.
Jų metu bus atliekamos mokomosios užduotys, kurios vyks ir šviesiuoju, ir tamsiuoju paros metu.
Kariai ir pareigūnai vilkės taktines uniformas ir civilinius drabužius, su savimi turės šaunamuosius ginklus ir kitas karinės paskirties priemones.
Nenurodytose teritorijose jie judės pėsčiomis, taip pat ratinėmis ir vandens transporto priemonėmis, o saugiose vietose naudos imitacinius šaudmenis ir pirotechniką, imituos įvairaus pobūdžio mokomuosius karinius veiksmus. Tam tikrais atvejais gali pasitelkti ir aviaciją bei bepiločius orlaivius.
Pratybų tikslais naudojami civiliniai objektai ir teritorijos yra tiesiogiai suderinti su jų valdytojais arba administratoriais.
„Plėtodami kariuomenės ir skirtingų institucijų bendradarbiavimą bei siekdami pratybas priartinti prie realių sąlygų, karines pratybas vykdome civilinėje aplinkoje“, – nurodė Lietuvos kariuomenė.
Karinės pratybos prasidėjo gegužės 4-ąją.
Naujausi komentarai