Bendruomenė, kuri nebijo naujovių

Reikia tik labai geros veiklos
Kauno r. Neveronių bendruomenės centras įsikūrė daugiau kaip prieš dvidešimt metų. Šiuo metu jis vienija apie 30 narių, tačiau jau šeštus metus centrui vadovaujantis Laimonas Teresa sako, kad sunku nurodyti tikslų skaičių žmonių, kurie, net ir nebūdami nariais, visada geranoriškai prisideda prie bendruomenės veiklos. Prisideda ne tik gyventojai, bet ir Neveronių gimnazija, darželis, biblioteka, kitos įstaigos, verslai.
Tos veiklos – labai daug. Pirmiausia todėl, kad bendruomenės centro branduolys kupinas idėjų, kaip sukurti ką nors naudingo, kad darbai, sumanymai ne tik visai Neveronių bendruomenei duotų naudos, bet ir būtų įdomios, įtraukiančios. Juk neveroniečiai, pasak L. Teresos, gyvenantys prie pat Kauno, turi didelį pasirinkimą – kai taip arti labai daug ir gerų koncertų, parodų, kitokių renginių, reikia labai pasistengti, kad vietoje organizuojami būtų dar patrauklesni.
Jaunimas labai aktyvus
„Bendruomenės centro nariai – labai skirtingi, todėl ir gali organizuoti labai skirtingas veiklas, į jas įtraukdami visą Neveronių bendruomenę, taip ją sutelkdami, – pasakoja bendruomenės centro vadovas. – Esame įkūrę tris studijas: krikščioniškąją pavadinimu „Priedanga“, kurios narių susitikimai vyksta kartą per savaitę, Neveronių videostudiją ir Jaunimo studiją. Kiekviena turi kuratorių, kuris ir organizuoja veiklą.
L. Teresa pasakoja, kad „Priedanga“ užsiima daugiau dvasine veikla, skirta įvairaus amžiaus žmonėms, o štai išskirtinai jauniems – Jaunimo studija. Čia vyksta labai daug ir įvairios veiklos. Neveronyse daug jaunimo, nes čia pat gimnazija. Gimnazistai mielai įsitraukia į veiklą, patys daug ką suorganizuoja. Pavyzdžiui, labai įsimintinas visos gimnazijos teminis išleistuvių vakaras PROM, kai patys moksleiviai kuria programą, tampa renginio vedėjais ir atlikėjais. Neveronių bendruomenės centras pasirūpina finansais ir techniniais sprendimais – scenos įrengimu sporto salėje, apdovanojimais ir kitais organizaciniais darbais.
Neveroniečiai nuolat dalyvauja rajoniniuose, nacionaliniuose ir europiniuose projektuose. Kauno rajono dalyvaujamojo biudžeto lėšomis čia buvo įrengta vaikų žaidimo aikštelė, sporto parkas. Kiek renginių suorganizuota! Ir tokių, kurių galėtų pavydėti net miestai. Kad ir „Neveronių naktys“, kurios tiesiog užbūrė ne tik vietinius gyventojus, – apie jas žino ir kitų bendruomenių nariai.
Dirba ne dėl paukščiuko
L. Teresa pasakoja, kad šiuo metu bendruomenės centras vykdo keturis projektus, pernai vykdė net septynis. Kai kurie projektai tęstiniai. Vienas reikšmingiausių šiuo metu įgyvendinamų projektų – bendras Kauno rajono VVG narių projektas „Tvarių iniciatyvų erdvės“, kurio dalis yra Neveronių bendruomenės iniciatyva „Neveronių tvarumo videostudija“. „Stengėmės sugalvoti būdą, kaip patraukliau gyventojams papasakoti apie tvarumą, – sako bendruomenės centro pirmininkas. – Nesinori projekto vykdyti tik dėl paukščiuko atskaitose, kad renginiai, pokalbiai su gyventojais vyktų tik formaliai. Tokie paprastai būna visai neįdomūs, nepatrauklūs. Tad sugalvojome rengti jaunimo tinklalaides tvarumo tema, kurios pirmiausia sudomintų jaunimą ir kalbėtų pats jaunimas. Pirmoji jau išėjo praėjusį savaitgalį.“
Nauda, pasak L. Teresos, ne tik žiūrintiems ir klausantiems laidos, bet ir dalyvaujantiems kuriant jas. Mokomasi montuoti videolaidas, rišliai kalbėti prieš kameras, aiškiai perteikti mintis. Laidos bus skelbiamos jutubo kanalu, tad bus pasiekiamos visai bendruomenei. Jos turėtų būti įdomios ir jaunimui, nes būtent jiems pirmiausia ir kalba bendraamžiai.
Bendruomenės centro nariai – labai skirtingi, todėl ir gali organizuoti labai skirtingas veiklas, į jas įtraukdami visą Neveronių bendruomenę, taip ją sutelkdami.
Prasidėjo nuo vienos idėjos
Kitas įdomus ir įvairaus amžiaus gyventojų grupes patraukiantis projektas – „Verbalinė alchemija: kai bendruomenė išmoksta kalbėtis su dirbtiniu intelektu“. Pati projekto kuratorė Lina Tamkevičienė sako, kad šis projektas keičia požiūrį į dirbtinį intelektą (DI), kuris vis dar dažnai vertinamas kaip kažkas tolimo, sudėtingo ar net gąsdinančio. Neveronių bendruomenėje ši technologija tapo ne baime, o įrankiu kūrybai, mokymuisi, darbui, savanorystei ir kasdieniams sprendimams.
„Projektas „Verbalinė alchemija – dirbtinio intelekto galimybės“ prasidėjo nuo vienos idėjos – dalyvaujant kursuose „Women Go Tech“ ir sprendžiant baigiamąjį egzaminą, gimė mintis: o kas, jeigu DI mokymai būtų skirti ne tik technologijų sektoriui, bet ir visai bendruomenei? Kas, jeigu kiekvienas žmogus: mokinys, mokytojas, savanoris, projektų kūrėjas ar bendruomenės narys – galėtų turėti savo asmeninį DI asistentą, kuris padėtų struktūrinti mintis, analizuoti informaciją, generuoti idėjas ir taupyti laiką?“ – pasakoja L. Tamkevičienė.
Pasak projekto kuratorės, ši idėja galėjo likti tik asmenine vizija, tačiau Neveronių bendruomenės centro pirmininkas, išgirdęs idėją, pasakė: „Bandome. Palaikau ir skatinu.“ Taip Neveronių bendruomenės centras tapo svarbiausia šios idėjos atrama. Būtent jo dėka pavyko pritraukti partnerių, suburti auditoriją ir suteikti idėjai struktūrą.
Prie projekto atsiradimo ir kad jis išvystų dienos šviesą labai daug prisidėjo Rasa Naudžienė, VVG projekto administratorė. Jos indėlis buvo svarbus ne tik kūrybos procese, bet ir aiškiai pateikiant, įforminant ir struktūrinant projektą. Tai dar kartą parodė, kad stiprūs bendruomeniniai projektai gimsta ne vien iš geros idėjos, – jiems reikia žmonių, kurie geba idėją paversti dokumentu, planu, veiksmu ir rezultatu.
Kasdienis asistentas
Projekto tikslas buvo aiškus: didinti jaunimo ir Neveronių gyventojų technologinį raštingumą, prijungti mokymosi įstaigas skatinant kūrybiškumą ir gebėjimą naudoti DI kaip praktinį įrankį. Ne abstrakčiai, ne teoriškai, o taip, kad žmogus po mokymų galėtų išeiti su konkrečiu supratimu, kaip DI gali padėti mokytis, rašyti, planuoti, kurti, analizuoti, pristatyti idėjas ir net geriau organizuoti kasdienį darbą.
Pagal projekto planą numatyta penkiolika edukacijų, apie 300 dalyvių, veiklos keliose seniūnijose ir aiški socialinės įtraukties kryptis – dalis veiklų orientuota į jaunimą, įskaitant mažiau galimybių turinčius asmenis.
Vien Neveronių gimnazijoje vyko dvylika paskaitų. Tai svarbu ne tik dėl skaičiaus, bet ir dėl simbolikos: mokykla tapo vieta, kurioje DI buvo pristatytas kaip ateities raštingumo dalis. Kaip kadaise buvo mokomasi naudotis kompiuteriu ar internetu, taip šiandien mokomasi suprasti DI, sako L. Tamkevičienė.
Gali padėti įvairiose srityse
Kelias iki įgyvendinimo nebuvo lengvas. 2025 m. vasarį, ieškant, kas galėtų suprasti projekto esmę ir padėti jį profesionaliai įgyvendinti, paaiškėjo, kad tokių partnerių nedaug. Pasak L. Tamkevičienės, buvo tik gal dvi ar trys įmonės, kurios iš tikrųjų suprato, ko norime ir ko siekiame.
Bene svarbiausias projekto aspektas – asmeninių DI asistentų idėja. Pagrindinis bendruomenės projekto tikslas buvo parodyti, kad kiekvienas žmogus gali susikurti sau naudingą asistentą. Vienam jis gali padėti rašyti projektus, kitam – planuoti mokymąsi, trečiam – analizuoti informaciją, dar kitam – generuoti renginių, pamokų ar iniciatyvų idėjas.
„Aš pati šiandien DI asistentą naudoju rengdama visus savo projektus. Jo analizė ir įžvalgos yra labai aukšto lygio. Ar rašant vis dar reikia žmogaus? Taip, būtinai. Tačiau DI sutaupo laiko, – aiškina projekto kuratorė. – Jis išskaido projektą, apibendrina, padeda pamatyti struktūrą ir suteikia formą idėjų audrai.“
DI neatlieka viso žmogaus darbo, bet gali atlikti reikšmingą jo dalį – ypač ten, kur reikia struktūros, analizės, pirminio teksto, idėjų sugrupavimo ar alternatyvų. Kuo daugiau žmogus įgalina savo asistentą, tuo geriau šis pradeda suprasti kontekstą ir tuo tiksliau gali padėti įgyvendinant kitus projektus.
Subūrė partnerių tinklą
Projektas taip pat subūrė partnerių tinklą. Tarp jų – Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centras „Židinys“, Domeikavos kaimo bendruomenės centras, Vandžiogalos bendruomenė ir Kauno r. Neveronių gimnazija. Veiklos aprėpė kelias seniūnijas, o tai suteikė projektui platesnį poveikį nei vienos vietovės ribos.
Šiandien aišku: projektas turi tęstis. Ne tik todėl, kad DI yra aktualus. Jis aktualus todėl, kad nuolat keičiasi. Tai, kas prieš metus atrodė nauja, šiandien jau tampa kasdienybe, o rytoj reikės dar gilesnio supratimo, atsakingesnio naudojimo ir tikslesnių įgūdžių.
„Verbalinė alchemija“ parodė, kad inovacijos neprasideda tik didmiesčių laboratorijose ar technologijų įmonėse. Jos gali prasidėti bendruomenės centre, mokykloje, savanorių susitikime, vieno žmogaus galvoje – ten, kur atsiranda klausimas: o kas, jei pabandytume?
Neveronių bendruomenė nori įrodyti, kad DI gali būti ne atskirtį didinanti technologija, o priešingai – tiltas. Tarp jaunimo ir suaugusiųjų, tarp technologijų ir kasdienybės, tarp idėjos ir jos įgyvendinimo. Tai projektas apie drąsą mokytis. Apie bendruomenę, kuri nebijo naujovių.
Rubrika „Bendruomenių diena" dienraštyje „Kauno diena“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 9 000 eurų.
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