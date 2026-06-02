Birželio 2-oji – Nacionalinė grilio diena

Nacionalinė grilio diena Lietuvoje pradėta minėti 2022 metais. Tąkart buvo surengtas masinis grilio kepėjų susibūrimas, kurio metu vienoje vietoje vienu metu veikė daugiau nei šimtas kepsninių. Šis renginys netgi pateko į rekordų fiksavimo istoriją kaip vienas didžiausių tokio tipo susibūrimų šalyje.
Grilio kultūra Lietuvoje pastaraisiais metais itin išpopuliarėjo. Vasaros sezonas daugeliui neatsiejamas nuo šašlykų, keptų daržovių, mėsainių ar kitų ant žarijų ruoštų patiekalų. Vis dažniau žmonės eksperimentuoja ir atranda naujus receptus – ant grilio kepa ne tik mėsą, bet ir sūrius, vaisius ar desertus.
Ši diena taip pat primena apie bendravimo svarbą. Grilio vakarai dažnai tampa proga susitikti su artimaisiais, pabėgti nuo kasdienės rutinos ir tiesiog mėgautis vasariška atmosfera. Kai kuriose bendruomenėse organizuojami bendri piknikai, grilio konkursai ar receptų dalijimosi renginiai.
Nacionalinė grilio diena Lietuvoje tampa vis populiaresnė ir po truputį kuria naują vasaros tradiciją. Tai diena, kai svarbiausia ne tik maistas, bet ir gera nuotaika, bendrystė bei laikas kartu.
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