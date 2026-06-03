Birželio 3-oji – Pasaulinė dviračio diena

Reguliarus važinėjimas dviračiu teigiamai veikia sveikatą – stiprina širdį, gerina kraujotaką, padeda palaikyti normalų kūno svorį ir mažina kai kurių lėtinių ligų riziką. Specialistai pabrėžia, kad net ir trumpesnės kelionės dviračiu gali prisidėti prie geresnės savijautos bei fizinio aktyvumo.
Pasaulinės dviračio dienos proga įvairiose šalyse organizuojami dviračių žygiai, sporto renginiai, edukacinės akcijos ir saugaus eismo iniciatyvos. Taip pat raginama investuoti į dviračių takų infrastruktūrą ir sudaryti gyventojams kuo patogesnes sąlygas rinktis šią transporto priemonę kasdienėms kelionėms.
Nors šiuolaikinis dviratis atrodo paprastas ir įprastas, jo istorija siekia šimtmečius. Pirmieji dviračio prototipai minimi dar senovės piešiniuose ir eskizuose, o vienas garsiausių ankstyvųjų dviračio brėžinių siejamas su Leonardu da Vinčiu. Vis dėlto pirmuoju praktiniu dviračio išradėju laikomas vokietis Karlas Draizas, kuris 1817 metais pristatė balansinį dviratį be pedalų.
Vėliau konstrukcija buvo tobulinama, o XIX amžiuje atsirado ir pedalais varomi dviračiai. Nuo tada ši transporto priemonė tapo neatsiejama milijonų žmonių kasdienybės dalimi. Pasaulinė dviračio diena primena, kad kartais paprasčiausi išradimai gali turėti didžiulę reikšmę visuomenei ir mūsų gyvenimo kokybei.
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