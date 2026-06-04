Birželio 4-oji – Tarptautinė vaikų, nukentėjusių nuo agresijos, diena

Šios dienos ištakos siekia 1982 metus. Birželio 4 dieną per karinę operaciją Beirute buvo subombarduoti gyvenamieji rajonai, žuvo daug civilių gyventojų, tarp jų – ir vaikų. Reaguodama į šią tragediją, tų pačių metų rugpjūtį Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją ir paskelbė birželio 4-ąją Tarptautine vaikų, nukentėjusių nuo agresijos, diena.
Iš pradžių ši diena buvo skirta konkrečios tragedijos aukoms atminti, tačiau ilgainiui jos reikšmė išsiplėtė. Šiandien ji apima visus vaikus, kurie kenčia nuo karo, smurto, prievartos, išnaudojimo ar kitų žmogaus teisių pažeidimų. Jungtinių Tautų duomenimis, milijonai vaikų visame pasaulyje vis dar gyvena konfliktų zonose ir susiduria su grėsmėmis savo gyvybei, sveikatai bei ateičiai.
Tarptautinės vaikų, nukentėjusių nuo agresijos, dienos proga rengiamos diskusijos, švietimo kampanijos ir įvairios iniciatyvos, skirtos vaikų teisių apsaugai stiprinti. Žmogaus teisių organizacijos primena, kad kiekvienas vaikas turi teisę augti saugioje aplinkoje, gauti išsilavinimą ir būti apsaugotas nuo smurto.
Ši diena yra svarbus priminimas, kad konfliktų ir agresijos pasekmes dažnai skaudžiausiai pajunta patys pažeidžiamiausi visuomenės nariai – vaikai. Todėl tarptautinė bendruomenė raginama dėti visas pastangas, kad būtų apsaugota vaikų gerovė ir užtikrinta taiki ateitis.
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