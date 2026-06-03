Biržų komisariatui vadovaus Jaunius Jurelevičius, Kupiškio – Aidas Švaikauskas

Biržų rajono policijos komisariato viršininku išrinktas Jaunius Jurelevičius, o Kupiškio rajono policijos komisariato viršininku – Aidas Švaikauskas, pranešė Panevėžio apskrities policija.
J. Jurelevičius yra ilgametę patirtį sukaupęs policijos pareigūnas, tarnyboje dirbantis daugiau kaip 30 metų. Tarnybą policijoje jis pradėjo 1994 m. Biržų rajono policijos komisariate, eidamas Kelių policijos jaunesniojo inspektoriaus pareigas.
Nuo 2016 m. jis vadovauja Biržų rajono policijos komisariato Reagavimo skyriui, o pastaruoju metu laikinai vykdė ir Biržų rajono policijos komisariato viršininko funkcijas.
Kupiškio rajono policijos komisariato viršininku išrinktas A. Švaikauskas taip pat gali pasigirti daugiau kaip 30 metų tarnybos policijoje patirtimi. Pastarąjį dešimtmetį jis vadovavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2-ajam veiklos skyriui. Per tarnybos metus A. Švaikauskas ne kartą skatintas už profesionalų darbą, nuopelnus ir pavyzdingą tarnybą.
„Tikime, kad naujųjų vadovų sukaupta profesinė patirtis, kompetencijos ir lyderystės gebėjimai prisidės prie sėkmingo pradėtų darbų tęstinumo, policijos veiklos stiprinimo bei gyventojų saugumo užtikrinimo Biržų ir Kupiškio rajonuose. Naujiesiems komisariatų viršininkams linkime sėkmės einant atsakingas pareigas ir įgyvendinant užsibrėžtus tikslu“, – teigia Panevėžio apskrities policija.
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