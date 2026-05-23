Budrys susitiko su Vengrijos kolege: Budapeštas grįžta į demokratinę europinę šeimą

Politikas taip pat pakvietė vengrų kolegę artimiausiu metu atvykti vizito į Lietuvą.
„Džiaugiuosi, kad Vengrija sugrįžta į demokratinę europinę šeimą. Atsiveria naujos galimybės stiprinti dvišalį bendradarbiavimą, kartu kurti stipresnę Europą ir NATO“, – Prahoje, GLOBSEC forumo paraštėse, kalbėjo ministras.
ES anksčiau dažnai kritikavo buvusią Viktoro Orbano vyriausybę dėl jos požiūrio į Bendriją ir glaudžių santykių su Rusija. Vis tik šalies kryptis ima keistis pavasarį išrinkus centro dešiniųjų partiją „Tisza“ ir jos lyderį, dabartinį ministrą pirmininką Peterį Magyarą (Pėterį Madjarą).
K. Budrys pokalbio metu pabrėžė Vengrijos paramos sprendimams dėl finansinės pagalbos Ukrainai bei 20-ajam ES sankcijų paketui Rusijai svarbą.
Ministras teigė, kad tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo su Vengrija stiprinant sankcijų politiką ir didinant spaudimą Rusijai. Jis akcentavo būtinybę judėti į priekį su ES plėtros procesu – Ukrainos, Moldovos ir Vakarų Balkanų šalių.
K. Budrio teigimu, tvirtas Ukrainos europinis kursas yra būtina visos Europos saugumo sąlyga.
Lietuvos ir Vengrijos ministrai taip pat aptarė saugumo situaciją NATO Rytų flange. Anot Lietuvos ministro, Lietuva griežtai smerkia pastaruosius Baltijos šalių oro erdvės pažeidimus, kai radarais šalyje buvo užfiksuoti įskridę dronai. Tai, pasak jo, kelia grėsmę visam NATO rytiniam flangui ir ES išorinei sienai.
K. Budrys taip pat pabrėžė intensyvėjančias Rusijos dezinformacijos kampanijas prieš Baltijos valstybes. Lietuvos diplomatijos vadovas akcentavo būtinybę stiprinti NATO rytinio flango oro gynybą, plėsti kovos su dronais pajėgumus ir skubiai stiprinti ES gynybines iniciatyvas.
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