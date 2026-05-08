Darbo ginčų komisija: iš darbo atleistai Alytaus mokytojai priklauso išmokos, bet į darbą ji negrįš

Tokį sprendimą priėmė atvejį nagrinėjusi Darbo ginčų komisija, jis buvo pagarsintas žodžiu.
Anot mokytojos, šiuo metu yra laukiamas raštiškas sprendimo pateikimas ir jo motyvas.
„Susipažinę su visa sprendimo apimtimi, kartu su advokatu spręsime dėl tolimesnių veiksmų. Dėkoju visiems, kurie šiuo laikotarpiu palaikė, išliko objektyvūs ir tikėjo teisėto bei sąžiningo proceso svarba“, – perduotame BNS atsakyme penktadienį teigė M. Platūkienė.
Tuo metu švietimo įstaiga pranešė, kad atleistos mokytojos prašymą komisija tenkino iš dalies – pripažino, kad darbo sutarties nutraukimo procedūroje buvo nustatyta teisinių aspektų, dėl kurių ieškovei priklauso Darbo kodekse numatytos išmokos.
„Konkretūs motyvai ir priteistos sumos paaiškės gavus visą sprendimą raštu“, – skelbia A. Ramanausko-Vanago gimnazija.
Komisija prašymo grąžinti M. Platūkienę į darbą gimnazijoje, taip pat atmetė reikalavimusdėl 5 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo bei 795 eurų vienkartinės išmokos priteisimo.
„Pažymėtina, kad sprendimas neįpareigoja ugdymo įstaigos atkurti darbo santykių su pedagoge, kurios elgesys ir bendravimas su mokiniais buvo sulaukęs rimtų klausimų bei vertinimų mokyklos bendruomenėje“, – teigia mokykla.
BNS rašė, jog vasarį M. Platūkienė buvo atleista iš darbo. Tuo metu laikinai ugdymo įstaigai vadovavęs Aleksandras Kirilovas tvirtino, kad pedagogė darbo neteko, nes du kartus smurtavo prieš mokinius, tačiau pati mokytoja kaltinimus neigė.
Dėl šios situacijos dalis gimnazijos mokytojų protestuodami sustabdė ugdymo procesą, reikalavo kolegę grąžinti į darbą ir atlikti nepriklausomą situacijos tyrimą.
Alytaus savivaldybė teigė, jog klausimas dėl mokytojos grąžinimo į darbą turi būti sprendžiamas teisiniu keliu – pačiai pedagogei kreipiantis į Darbo ginčų komisiją arba teismą, tą ji padarė po mėnesio laiko.
Savo ruožtu, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) akcentavo, jog net ir teisiškai įrodžius nepagrįstą atleidimą, mokytoja nebūtinai vėl bus priimta į darbą, nes to negarantuoja Darbo kodeksas. Taip pat tokio pažado iš savivaldybės irgi nebuvo sulaukta.
Naujausi komentarai