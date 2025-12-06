Dėl išvykų į Baltarusiją Rusijos aktyvistas neteko leidimo gyventi Lietuvoje

Kaip BNS šią savaitę nurodė Migracijos departamentas, leidimas užsieniečiui panaikintas remiantis Ribojamųjų priemonių įstatymo nuostatomis.
Minėtoje tvarkoje numatyta galimybė panaikinti Rusijos piliečiams išduotus leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, jeigu jie per pastaruosius tris kalendorinius mėnesius daugiau kaip kartą vyko į Rusiją ar Baltarusiją. Šis draudimas įsigaliojo gegužės pradžioje.
„Gruodžio 5-osios duomenimis, dėl Ribojamųjų priemonių įstatyme numatytos tvarkos 145-iems Rusijos piliečiams buvo panaikintas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje“, – BNS nurodė Migracijos departamento atstovas Rokas Pukinskas.
Vienas iš leidimą praradusių asmenų – M. Benjašas.
Apie jam panaikintą leidimą šią savaitę socialinio tinklo „X“ paskyroje pranešė „Russian Election Monitor“. Ji save įvardija kaip Europos mokslininkų, buvusių ir aktyvių politikų bei valstybės pareigūnų iniciatyvinę grupę, kuri pristato rinkimų ekspertų analizes ir nepriklausomų piliečių rinkimų stebėtojų išvadas.
„Lietuva atėmė leidimą gyventi šalyje iš Rusijos žmogaus teisių gynėjo Michailo Benjašo, žinomo dėl politinių kalinių, karo priešininkų ir karių, atsisakiusių kovoti Ukrainoje, gynimo, po to, kai 2025 metų rugpjūčio mėnesi jis du kartus trumpam vyko į Minską pasiimti ir parvežti savo mažą sūnų“, – teigiama įraše.
Organizacija tikina, jog M. Benjašas tapo žinomas dėl politinių kalinių gynimo Krasnodaro krašte. Teigiama, kad 2018 metais prieš jį buvo iškeltos dvi baudžiamosios bylos, 2021-aisiais atlikta krata jo namuose, po metų Rusijos teisingumo ministerija įtraukė jį į „užsienio agentų“ sąrašą. 2023 metais jam atimtas advokato statusas, dėl ko vyras persikėlė į Vilnių, kur pradėjo dirbti santechniku.
Migracijos departamentas nurodė, jog sprendimą panaikinti leidimą laikinai gyventi užsienietis apskundė teismui.
„Migracijos departamentas savo motyvus šioje situacijoje yra išdėstęs teismo posėdyje ir konkrečių aplinkybių atskleisti negali, nes dabar yra laukiama teismo sprendimo. Tolimesni įstaigos veiksmai priklausys nuo pirmos instancijos teismo sprendimo“, – nurodoma atsakyme BNS.
Gruodžio 1-osios duomenimis, leidimus laikinai gyventi Lietuvoje turėjo 185 tūkst. 766 asmenys, daugiausia jų Ukrainos (76 tūkst. 766) ir Baltarusijos (46 tūkst. 538) piliečiai. Tokius leidimus turi 5159 rusai.
Seimas nacionalinę sankciją įvedė atsižvelgdamas į žvalgybos institucijų įspėjimus, kad į Rusiją ir Baltarusiją vykstantys asmenys kelia riziką, jog ten gali būti užverbuoti.
