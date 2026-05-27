Dovilė Filmanavičiūtė po Registrų centro skandalo pratrūko: norėjosi paleisti batą

Apie tai, kad jos duomenys buvo nutekinti, Dovilė Filmanavičiūtė sužinojo drauge su kitais lietuviais. Pasak moters, jos asmeninės detalės nutekėjo dar sausio 9 dieną.
„Ryte besivalydama dantis bandžiau prisijungti prie Registrų centro savitarnos. Man pavyko praslysti per strigimo kakliuką, prisijungiau. Pažiūrėjau, pažadinau vyrą ir klausiau, ką mes dabar darysime. Jis, kaip IT specialistas, mane stipriai nuramino“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva. Vasaros ritmu“ kalbėjo Dovilė Filmanavičiūtė.
Kaip ir daugelis tautiečių, ji skaitė įvairius pamąstymus socialiniuose tinkluose ir bendravo su likimo broliais bei sesėmis. Visgi, pasak Dovilės, ją labiausiai išgąsdino ne pati situacija, o valdžios komunikacija apie tai, kas nutiko.
„Man sunku protu suvokti, kad aukščiausi šalies valdžios atstovai arba šneka nesąmones, arba tyli“, – sakė ji.
Dovilės nuomone, siūlymai atleisti Registrų centro vadovą – vadovėlinė krizių valdymo reakcija. Jos manymu, problema slypi kur kas giliau.
„Juk visi suprantame, kad yra skylė. Tai kiek dar tų skylių? Jei niekas nekomunikuoja, nieko normaliai nepasako, kas bus ir ką mums daryti, ką reikės veikti tada, kai bus tikros krizės? Turiu mintyje, jei atskris ne paklydęs dronas, o būtų tikra karinė grėsmė, kaip tada vyktų komunikacija?“ – retoriškai klausė D. Filmanavičiūtė.
Ji atskleidė, kad paskaičiusi kai kurių politikų reakcijas pradėjo galvoti, jog yra sekama, o nusikaltėliai žino kur kas daugiau, nei norėtųsi.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Paskaičiau vieno politiko įrašą feisbuke ir pradėjau įsivaizduoti, kaip mus seka, kaip žino, kur gyvename, kaip už visuomenines veiklas dėlioja mūsų profilius, kaip persekioja“, – kalbėjo moteris.
Komunikacijos specialistė neslėpė – valdžios atstovų reakcija sukėlė didelį apmaudą.
„Ryte buvau labai pikta. Norėjosi paleisti batą į ką nors, sutiktą prie Seimo, Vyriausybės ar Prezidentūros. Dabar tiesiog labai apmaudu, labai liūdna ir neramu“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva. Vasaros ritmu“ kalbėjo Dovilė Filmanavičiūtė.
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