Drono ieško jau antrą parą: vietiniai žada rasti grybaudami

Gudžių kaimo gyventoja Danguolė pasakojo, kaip trečiadienį išgirdo skrendantį droną.
„Garsas ne lėktuvo buvo. Toks zvimbimas... Negaliu pasakyti“, – kalbėjo Gudžių kaimo gyventoja Danguolė.
Drono kariuomenė ieško antrą dieną. Kai kuriems vietiniams neramu.
„Sakau, jausmas nekoks“, – sakė vietos gyventojas.
Kiti – ramūs.
„Turime gerų sklepų ir viename pastate, ir kitame, labai geri. Geresni, nei parodo mieste. Svarbu, kad patogumų yra“, – pasakojo vietos gyventoja.
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Naktį paieška Varėnos rajone buvo nutraukta, prašvitus – atnaujinta. Karo policija kelia savo dronus ir apklausinėja gyventojus, prašo filmuotos medžiagos.
„Visi pievas pjauna, dūzgimas. Gal ir skrido“, – svarstė vietos gyventojas.
„Yra nemažai skambučių, bet pasakysiu taip – nebūtinai tie skambučiai iš to regiono. Todėl, sakyčiau, palikime specialistams atlikti savo darbą“, – teigė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Anot kariuomenės, dronas įskrido iš Latvijos teritorijos.
„Ten sudėtinga vietovė. Jeigu kas žinote Dzūkijos miškus – o aš žinau, užaugęs tuose kraštuose – tai miškai, pelkės, todėl apsunkinta paieška“, – aiškino R. Vaikšnoras.
„Su ukrainiečiais šnekamės, atakos ukrainiečių vyksta. Gali būti, kad tai ukrainiečių dronas. Tikėtina, bet, kol neturime konkrečių nei nuolaužų, nei patvirtinimo, nespekuliuokime“, – komentavo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Neatmetama, kad drono Lietuvoje nebėra – kad jis išskrido į Baltarusiją. Paieška plečiama iki Druskininkų.
„Šiek tiek susiaurintas jau rajonas, nes apie 70 procentų mums pavyko trečiadienį išžiūrėti, tai dar liko arčiau sienos tas procentas. Tikimės, kad jeigu kažkas buvo, tai tikrai rasime“, – kalbėjo R. Vaikšnoras.
Jeigu droną rastų, galėtų ištirti jo elektroninę sistemą ir nustatyti skrydžio tikslą.
„Vienas momentas yra svarbus. Antras momentas, jeigu dronas turėjo sprogmenis, tai tuos sprogmenis reikia neutralizuoti“, – pažymėjo R. Kaunas.
Trečiadienį dėl raudono oro pavojaus Vilnius evakavosi į priedangas, buvo aktyvuota NATO oro policija. Lietuvą apie artėjantį droną įspėjo Minskas. Anot kariuomenės, karštoji linija tarp šalių veikia, nesvarbu, kokia politinė situacija. Kiek dar ieškos drono, kariuomenės vadas neįvardija.
„Jeigu pagrindinėje kryptyje nerasime, bandysime šonus užkabinti. Jeigu oras leidžia, pasitelkiame sraigtasparnius, turime žvalgybinių dronų operatorius, kas galbūt palengvins greičiau“, – sakė R. Vaikšnoras.
Vietiniai juokauja, kad kai prasidės voveraitės, jie droną suras, bet nuolaužas pastebėję gyventojai perspėjami.
„Gink, Dieve, nesiartinkite, o informuokite 112 apie radinį“, – perspėjo R. Kaunas.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas įpareigojo Krašto apsaugos ministeriją bei kariuomenę pateikti konkrečius skaičius, kiek ir ko reikėtų, siekiant apsaugoti šalies dangų nuo dronų.
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