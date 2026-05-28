Per egzaminus – oro pavojus: ministrė pasakė, kokį pasirinkimą turėtų abiturientai

„Gali būti įvairių ekstremalių (situacijų – BNS) tiek gaisro, tiek kitokių, bet, žinoma, paskutiniai savaitės įvykiai būtent dėl oro pavojaus mus dar kartą kaip ir įgalino, kad mes turime peržiūrėti algoritmus ir pritaikyti būtent oro pavojui, jeigu atsitiktų tai valstybinių brandos egzaminų laikymo metu“, – BNS trečiadienį teigė politikė.
„Yra dabar parengtas algoritmas, šiandien ir rytoj (trečiadienį ir ketvirtadienį – BNS) vyksta savivaldybių supažindinimas, rytoj viešai bus skelbiama. Mes pakoregavome tą, kurį turėjome“, – pridūrė ji.
Anot R. Popovienės, parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kaip bus tęsiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės.
„Jeigu bus 15 minučių, tai bus galimi du pasirinkimai: grįžti (ir laikyti toliau egzaminą – BNS) ir galima bus nelaikyti, jeigu tai buvo didelis stresas, ir ateiti į perlaikymo sesiją, – kalbėjo socialdemokratė. – Žinoma, jeigu bus labai sudėtinga situacija, labai ilgai užsitęs, ilgiau negu egzamino laikas, tai tada Nacionalinės švietimo agentūros direktorius priims sprendimą, kaip toliau turi būti.“
Tokiu atveju, pasak R. Popovienės, greičiausiai visi laikiusieji nutrauktą egzaminą bus perkelti į pakartotinę sesiją.
„Norėčiau pasakyti, kad nereikia dėl to tikrai stresuoti. Aš nuoširdžiai tikiu, kad viskas bus gerai ir neapims visos Lietuvos. Tačiau tas algoritmas yra sudėliotas, svarbu, kad mes ramiai jo laikytumėmės“, – pabrėžė politikė.
Kaip rašė BNS, dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus buvo paskelbtas oro pavojus dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų.
Atšaukus nurodymus keliauti į slėptuves, viešojoje erdvėje pasirodė pranešimai, kad kai kurios mokyklos auklėtinius per oro pavojų vedė į stadioną arba liepė pabaigti rašyti kontrolinį.
„Situacija parodė, kad mes turime mokytis, turime ruoštis ir aš dar kartą tiktai noriu pakartoti: įstaigos vadovas, mokyklos vadovas prisiima visą atsakomybę būtent už visų veiksmų įgyvendinimą, koordinavimą ir atlikimą. Ir lygiai taip pat mokyklos steigėjas, tai dažniausiai yra savivaldybė“, – teigė R. Popovienė.
„Ministerija taip pat turi tam tikras pavaldžias institucijas, tai mes taip pat dirbame tuo klausimu ir, manau, tai buvo pamoka, kurią tikrai visi įsivertino“, – sakė ji.
Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse, Suomijoje. Dėl galimos dronų grėsmės praėjusią savaitę Latvijos rytuose teko stabdyti latvių kalbos egzaminą.
NŠA skelbia gaires, kaip elgtis, jei egzaminų sesijos metu būtų paskelbtas oro pavojus
Atsižvelgus į galimas grėsmes, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintą veiksmų planą, kaip elgtis, jei prieš valstybinių brandos egzaminų laikymą arba jų metu būtų paskelbtas oro pavojus.
Kaip ketvirtadienį pranešė įstaiga, algoritmas aiškiai apibrėžia procedūras oro pavojaus paskelbimo atveju, užtikrinant dalyvių saugumą ir egzaminų organizavimo tęstinumą.
„Mūsų žinutė yra paprasta: susipažinkime su algoritmais ir įvykus oro pavojui ramiai vadovaukimės nurodyta veiksmų seka. Negalime numatyti, kas ir kada gali nutikti, tačiau žinodami šiuos galimus reagavimo veiksmus iš anksto, vykdytojai gali užtikrintai vykdyti egzaminus, o mokiniai sklandžiai juos laikyti“, – pranešime cituojamas NŠA vadovas Simonas Šabanovas.
Pasak agentūros, algoritme išskirta, kokia veiksmų seka vadovautis kiekvienam egzamino dalyviui: kandidatui, vykdytojui, egzamino vykdymo centro administratoriui.
Algoritmas apima scenarijus tiek prieš egzaminą, kandidatui dar nesant egzamino vykdymo centre, jau atvykus į centrą, ir egzaminui vykstant.
Gavus raudonos spalvos pavojaus signalą iki egzamino, nesant egzamino vykdymo centre, pasibaigus oro pavojui, mokiniai vyksta į egzamino vykdymo centrą arba per dvi darbo dienas teikia prašymą mokyklos vadovui perkelti į pakartotinę sesiją.
„Gavus geltonos ar raudonos spalvos pavojaus signalą, svarbiausia yra vykdyti civilinės saugos reikalavimus, transliuojamus oficialiais kanalais, klausytis ir vykdyti egzamino vykdymo centro administratoriaus ir egzamino vykdytojų nurodymų“, – pabrėžia NŠA.
Jei egzaminas būtų pertrauktas dėl paskelbto oro pavojaus, jį atšaukus ir mokiniams grįžus į egzamino patalpą, jie galėtų rinktis tęsti egzaminą, jį užbaigti ir pateikti darbą vertinimui, netęsti egzamino, jį užbaigti ir pateikti darbą vertinimui arba netęsti egzamino ir per dvi darbo dienas teikti prašymą mokyklos vadovui perkelti į pakartotinę sesiją.
Priklausomai nuo situacijos, visiems kandidatams egzamino laikymas gali būti perkeltas į pakartotinę sesiją.
„Atkreipiu mokinių tėvų dėmesį, kad jie privalo laikytis civilinės saugos reikalavimų ir vykdyti oficialius nurodymus. Mokinių saugumu oro pavojaus atveju rūpinsis egzamino vykdymo centre dirbantys atsakingi asmenys. Oro pavojaus atveju negalima pasiimti mokinių iš egzamino vykdymo centro ir trikdyti civilinės saugos procedūrų“, – akcentuoja NŠA vadovas.
Pastarąsias dvi savaites šalies mokyklos ir savivaldybės susitikimuose su NŠA ir kitų atsakingų institucijų atstovais buvo konsultuojamos dėl civilinės saugos reikalavimų, savo mokyklų planų peržiūros. Konsultacijų metu pristatyti ir aptarti egzaminų vykdymo algoritmai.
Apie egzaminų eigą oro pavojaus atveju bus informuojama NŠA kanalais, svarbi informacija bus platinama žiniasklaidos priemonėms.
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