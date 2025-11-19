Estija ketina Lietuvai išduoti terorizmu įtariamą Rusijos pilietį

Dienraštis pridūrė, kad jo partnerės, Estijos pilietės Gelenos Gussevos (Gelenos Gusevos), ekstradicijos procesas vis dar vyksta.
Lietuvos prokuratūra įtaria, kad E. Salmanovas ir G. Gusevas gali būti susiję su pernai suintensyvėjusiais teroro aktais Europos valstybėse, kai per bendroves DHL ir DPD buvo siunčiami sprogstamieji ir padegamieji užtaisai, sukėlę gaisrus Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje (JK) ir Lenkijoje.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė žurnalistams Vilniuje sakė, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta 16 įtariamųjų, susijusių su teroro aktais.
Generalinė prokurorė pridūrė, kad, jos žiniomis, Estija artimiausiu metu turėtų perduoti vieną iš įtariamųjų Lietuvai.
Estų prokuratūros patarėjas viešųjų ryšių klausimais Kauri Sinkevičius sakė, kad Lietuvos prašymu du Rytų Viru apskrityje gyvenantys asmenys buvo sulaikyti Estijoje kaip įtariamieji. Nuo rugsėjo 18 dienos jie yra suimti, kol bus priimtas sprendimas dėl jų ekstradicijos.
Lietuva išdavė Europos arešto orderius, kuriuos vykdydamas teismas nusprendė Lietuvai išduoti Rusijos pilietį E. Salmanovą. Tikimasi, kad jis netrukus bus perduotas Lietuvai.
„Moters ekstradicijos procesas vis dar vyksta“, – pridūrė K. Sinkevičius.
Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė teigė, kad naujausiais duomenimis, kaltinimai buvo pareikšti 16 įtariamųjų, o teismas leido suimti devynis iš jų. Į šią grupę patenka asmenys, kuriems už akių išduoti arešto orderiai.
Lietuvoje vyksta baudžiamasis procesas pagal straipsnius, susijusius su organizuotos teroristinės grupės veikla ir teroro akto padarymu.
Teisėsaugos duomenimis, pernai liepos 19-ąją Lietuvos pilietis Aleksandras Šuranovas, gimęs 1973 metais, veikdamas su bendrininkais, pasinaudojo DHL bei DPD tarptautinių siuntų pristatymo paslaugomis ir iš Vilniaus į įvairias Europos valstybes išsiuntė keturias siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais-padegamaisiais užtaisais.
Dvi iš šių siuntų buvo DHL krovininiais lėktuvais išsiųstos į Jungtinę Karalystę, kitos dvi – į Lenkiją DPD krovininiais vilkikais.
