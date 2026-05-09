Europos dieną Seime vyks Demokratijos žinių konkursas

Demokratijos žinių konkurse dalyvaus 81 geriausiai pirmajame etape pasirodęs 9–12 klasių moksleivis iš visos Lietuvos.
Finale dalyvių laukia demokratijos žinių patikrinimas ir praktinis jų pritaikymas – moksleiviai spręs 32 klausimų testą Kovo 11-osios Akto salėje, o vėliau įsitrauks į Seimo darbo simuliaciją.
Jos metu mokiniai praktiškai išbandys Seimo nario vaidmenį: dirbs frakcijose ir komitetuose, teiks pasiūlymus, diskutuos, reikš poziciją ir priims sprendimus balsuodami Seimo posėdžių salėje, svarstys internetinės pilnametystės įstatymo projektą.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas pažymi, kad Demokratijos žinių konkursas jaunimui padeda giliau ir išsamiau suprasti demokratinės valstybės veikimą.
„Jauniems žmonėms svarbu ne tik pasitikrinti žinias, bet ir iš arti pamatyti, kaip veikia demokratinė valstybė. Dalyvaudami Seimo darbo simuliacijoje mokiniai ugdo kritinį mąstymą, dialogo kultūrą ir atsakomybę už priimamus sprendimus. Tai – svarbus žingsnis ugdant sąmoningą ir pilietišką kartą“, – išplatintame pranešime teigė J. Olekas.
Demokratijos žinių konkurso komanda šiemet ypatingą dėmesį skyrė pilietiniam ugdymui šalies regionuose – iki konkurso pradžios pilietiškumo pamokos vestos 133 Lietuvos mokyklose ir gimnazijose.
„Konkursas vyksta jau penktąjį kartą ir apima nuoseklų, kelis mėnesius trunkantį kelią – nuo vasarį prasidėjusių pilietiškumo pamokų mokyklose iki finalo Seimo rūmuose gegužės mėnesį. Seimo kanceliarijos darbuotojai aktyviai vyksta į įvairius Lietuvos regionus, susitinka su moksleiviais ir kviečia juos pažinti demokratijos procesus iš arti. Tokie jaunimui skirti susitikimai ir renginiai padeda geriau suprasti įstatymų leidybos procesą ir parlamentarizmo tradicijas. Finalas moksleiviams suteikia galimybę ne tik pasitikrinti žinias, bet ir patirti demokratiją veikiant – diskutuoti, įsitraukti ir atsakingai priimti sprendimus“, – sakė Seimo kancleris Algirdas Stončaitis.
Visi konkurso finalo dalyviai bus apdovanoti Seimo suvenyrais. Daugiausia balų surinkusiesiems Europos Parlamento nariai dovanoja keliones į Europos Parlamentą Briuselyje, o konkurso partneris „LTG Link“ – kuponus kelionėms traukiniais.
Geriausiųjų trejetukas bus apdovanotas kelione į Europos Tarybos būstinę Strasbūre ir naujausiais išmaniaisiais įrenginiais.
Pirmajame konkurso etape dalyvavo daugiau kaip 13 tūkst. dalyvių, iš jų – daugiau kaip 12 tūkst. moksleivių.
Demokratijos žinių konkursą Seimo kanceliarija organizuoja nuo 2022 metų. Šia iniciatyva siekiama skatinti jaunimo ir suaugusiųjų domėjimąsi Lietuvos ir pasaulio politiniu gyvenimu, gilinti žinias apie Seimo veiklą, demokratijos pagrindus, žmogaus teises bei parlamentarizmo istoriją.
Be kita ko, šeštadienį Vilniuje prie Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos vyks eisena, skirta Europos dienai paminėti.
„Pasiimkite su savimi šeimos narius, draugus, ES vėliavą, gerą nuotaiką ir europietišką širdį. Kuo mūsų daugiau – tuo stipresnis mūsų balsas už vieningą ir laisvą Europą“, – kvietė eisenos iniciatorius, Jaunųjų Europos Federalistų narys Herkus Senkus.
Šiemet eisenoje Vilniuje kartu su jos iniciatoriais dalyvaus ir Lietuvos liberalus jaunimas, Liberalų sąjūdis, Statkevičiaus Forumo ir Baltarusijos opozicijos nariai, KTU Inžinerijos licėjaus, KTU Statybos inžinerijos fakulteto ir Saulės gimnazijos jaunimas.
Taip pat šalia Vilniaus centro, per Pavilnių regioninio parko gamtą bus organizuojamas 22 kilometrų distancijos žygis.
„Miško takai, kalvoti šlaitai ir upių slėniai kuria vaizdingą ir nuolat kintantį maršrutą, leidžiantį mėgautis judėjimu gamtoje savu tempu. Europos dieną ši distancija tampa daugiau nei pasivaikščiojimu – tai proga susitikti, būti kartu ir švęsti vienybę aktyviai leidžiant laiką vienoje žaliausių Europos sostinių. Tai akimirka judėti, bendrauti ir įvertinti laisvę tyrinėti bei džiaugtis mus supančia gamta“, – teigiama organizatorių pranešime.
Europos diena švenčiama gegužės 9 dieną. 1950 metais šią dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Shumanas (Robertas Šumanas) pateikė deklaraciją, kuria siūlyta įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją. Ši organizacija padėjo pamatus dabartinei ES.
