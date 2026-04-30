Gabrielius Landsbergis: partija turi atsiriboti nuo bet kokių ryšių su Kaziu Starkevičiumi

„Aš iš tikrųjų labai norėčiau, kad partija atsiribotų kuo skubiau visomis priemonėmis (nuo K. Starkevičiaus – BNS) ir čia tikrai neturėtų užtekti sustabdymo narystės. Turėtų būti labai aiškiai ir nedviprasmiškai pasakyta, kad partija jokių tolimesnių ryšių su Kaziu Starkevičiumi neturi, neturės ir nenori būti siejama“, – trečiadienį LRT televizijai sakė G. Landsbergis.
„Tikiuosi, kad tas greitai bus padaryta“, – pridūrė jis.
Apie tai, kad K. Starkevičius teisėsaugai Augalininkystės tarnybos byloje prisipažino paėmęs iki 20 tūkst. eurų kyšį ir pinigus atnešė tyrėjams gailėdamasis dėl savo poelgio, trečiadienį pranešė „15min“ naujienų portalas.
Dabartinis TS-LKD lyderis Laurynas Kasčiūnas BNS trečiadienį sakė manantis, kad K. Starkevičiaus pasitraukimas iš partijos yra tik laiko klausimas.
Pasak L. Kasčiūno, paviešintą informaciją apie K. Starkevičiaus prisipažinimą vertins partijos Priežiūros komitetas. Jis gali motyvuotu sprendimu pašalinti partietį arba sustabdyti jo narystę, tačiau TS-LKD pirmininkas vylėsi, kad K. Starkevičius pats priims sprendimą.
„15min“ žiniomis, kyšį K. Starkevičiui galėjo perduoti su buvusiu Valstybinės augalininkystės tarnybos vadovu Jurijumi Kornijenko siejamas verslininkas Danielis Krinickis.
BNS skelbė, kad Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimai pateikti ir buvusiam premjerui bei Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui, tarnyboje dirbusiai buvusiai jo patarėjai Agnei Silickienei bei dar keliolikai asmenų.
Generalinės prokuratūros duomenimis, šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti ne mažiau kaip 1 mln. 112 tūkst. eurų.
Anot teisėsaugos, nuo 2025-ųjų birželio buvęs tarnybos vadovas J. Kornijenko, jo patarėjas Aurelijus Šapranauskas ir kiti asmenys kas mėnesį iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų gautus kyšius už išduodamus fitosanitarinius sertifikatus skirstė nusikalstamos grupės nariams bei kitiems asmenims, tarp jų ir politikams.
