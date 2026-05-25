Gegužės 25-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.59 val., leidžiasi 21.33 val. Dienos ilgumas 16.34 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 2.51 val., teka 15.12 val.
Vardadieniai:
Almantas, Alvyra, Bedas, Danutė, Evelina, Grigalius, Magdalena, Urbonas
Datos:
Tarptautinė Afrikos diena
Pasaulinė futbolo diena
Tarptautinė dingusių vaikų diena
Gegužės 25-oji Lietuvos istorijoje:
1576 – gimė Jonas Rėza, lietuvių raštijos darbuotojas, mokytojas bei kunigas. Mirė 1629 m.
1908 – Akmenės apylinkėse nukrito meteoritas – vienas iš keturių žinomų Lietuvos teritorijoje nukritusių šių dangaus kūnų. Jo masė galėjo siekti apie 1 kilogramą, o meteorito likimas – nežinomas.
1924 – įkurtas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.
1928 – oficialiai paskelbta ir įsigaliojo prezidento pasirašyta antroji nuolatinė Lietuvos Konstitucija. Joje įtvirtinti autoritarinio valstybės valdymo pagrindai, valdžia sutelkta prezidento rankose.
2011 – eidamas 79-uosius metus, po sunkios ligos mirė žymus lietuvių kino režisierius Marijonas Giedrys.
2012 – Kauno kalėdinė eglė, per žiemos šventes puošusi pagrindinę miesto aikštę, pripažinta aukščiausia pasaulyje plastikinių butelių skulptūra ir įtraukta į Guinness (Gineso) rekordų knygą.
2014 – antrąjį prezidento rinkimų turą laimėjo prezidentė Dalia Grybauskaitė, už ją balsavo 57,90 proc. arba 701 tūkst. 999 rinkėjai. Konkurentas Zigmantas Balčytis sulaukė 40,10 proc. arba 486 tūkst. 214 rinkėjų balsų.
Gegužės 25-oji pasaulio istorijoje:
1622 – pirmasis anglų laivas, plaukęs į Australiją, sudužo į Monte Belo salos uolas į vakarus nuo žemyno: žuvo 97 iš 143 juo plaukusių žmonių.
1935 – JAV lengvaatletis Jesse Owens (Džesas Ouvensas) varžybose Mičigano valstijoje per 45 minutes pasiekė šešis pasaulio rekordus.
1963 – šešių Afrikos valstybių lyderiai įkūrė Afrikos Vienybės Organizaciją.
1979 – įvyko skaudžiausia iki šiol aviakatastrofa JAV aviacijos istorijoje: Čikagos „O'Hare“ oro uoste sudužus DC-10 lėktuvui, žuvo 273 asmenys.
1983 – Nilo upėje Egipte užsidegė ir nuskendo keltas: žuvo 194 asmenys, dar 68 dingo be žinios.
1989 – Michailas Gorbačiovas išrinktas SSRS prezidentu.
1994 – po dvidešimties metų praleistų tremtyje, Rusijos rašytojas Aleksandras Solženycinas iš Vermonto valstijos (JAV) išvyko į Rusiją.
1998 – indais apsimetę Pakistano teisėsaugos pareigūnai suėmė tris bendrovei „Pakistan International Airlines“ priklausančio lėktuvo grobikus ir išlaisvino visus 29 įkaitus.
2001 – Erik Weihenmeyer (Erikas Veijenmejeris) – 32 metų alpinistas iš Golderio, būdamas aklas, pasiekė Everesto viršūnę.
2001 – Sherman Bull (Šermanas Bulas) – 64 metų alpinistas iš Nju Kanano, tapo seniausiu žmogumi, pasiekusiu Everesto viršūnę.
2011 – infraraudonųjų spindulių nuotraukos, kurias iš palydovo nufotografavo Amerikos mokslininkai, padėjo surasti 17 anksčiau nežinomų Egipto piramidžių.
2012 – Šveicarijoje sukurtas saulės energija varomas lėktuvas „Solar Impulse“ sėkmingai nutūpė Madride, atlikęs pirmąjį pasaulyje tarpžemyninį skrydį, neišeikvojant nė lašo degalų.
2020 – Jungtinėse Valstijose policininkas Derekas Chauvinas (Derekas Šovinas), areštuodamas ir keliu spausdamas afroamerikiečio George'o Floydo (Džordžo Floido) kaklą, mirtinai jį uždusino. Tai išprovokavo didžiulius protestus prieš rasinę nelygybę ir brutalų policijos elgesį Jungtinėse Valstijose ir visame pasaulyje.
Gegužės 25-oji šou pasaulyje:
1958 – gimė vokiečių roko grupės „Scorpions“ narys Klaus Meine (Klausas Mainas).
1963 – gimė kanadiečių aktorius Mike Myers (Maikas Maersas).
1968 – grupė „Rolling Stones“ išleido „Jumpin' Jack Flash“.
1969 – gimė grupės „Black Crowes“ gitaristas Rich Robinson (Rikas Robinsonas).
1974 – Pam Morrison (Pem Morison), Jim Morrison (Džimo Morisono) našlė, mirė perdozavus narkotikų.
1976 – gimė airių aktorius Cillian Murphy (Kilianas Merfis).
1977 – įvyko legendinio filmo „Žvaigždžių karai“ („Star Wars“) premjera.
1979 – įvyko Ridley Scotto (Ridlio Skoto) siaubo filmo „Svetimas“ (Alien) premjera.
1978 – Keith Moon (Keit Mūn) ir „Who“ surengė paskutinį pasirodymą kartu.
1983 – „Dio“ išleido albumą „Holy Diver“.
2000 – Kanų kino festivalio „Auksine palmės šakele“ apdovanotas Larso Von Triero filmas „Šokėja tamsoje“ (Dancer in the Dark), o jame vaidinusi atlikėja Björk pripažinta geriausia aktore.
2008 – Kanų kino festivalio „Auksinė palmės šakelė“ atiteko prancūzų dramai „Klasėje“ (Entre les murs), kurią režisavo 46 metų Laurent Cantet (Loranas Kantė). Ši drama tapo pirmuoju per du dešimtmečius vietinės gamybos filmu, gavusiu tokį prestižinį apdovanojimą.
2011 – transliuota paskutinė žymios JAV laidų vedėjos Oprah Winfrey (Opros Vinfri) televizijos laida, pabaigusi 20 metų rodytą „The Oprah Winfrey Show“.
2017 – Los Andžele įvyko filmo „Nuostabioji Moteris“ (Wonder Woman), premjera. Patty Jenkins (Peti Dženkins) tapo pirmąja moterimi, režisavusia superherojų filmą.
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