Gegužės 28-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.55 val., leidžiasi 21.37 val. Dienos ilgumas 16.42 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 3.14 val., teka 19.07 val.
Vardadieniai:
Augustinas, Germanas, Jogirdas, Jogmina, Justas, Kaunas, Rima
Datos:
Tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena
Gegužės 28-oji Lietuvos istorijoje:
1565 — mirė LDK kancleris ir Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila Juodasis.
1877 — gimė Oskaras Milašius, prancūzų kalba rašęs lietuvių kilmės rašytojas ir diplomatas, mistikas. Mirė 1939 m.
1906 — gimė prozininkas Antanas Gailiušis. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į JAV. Išleido novelių rinkinį „Visaip atsitinka“ (1983 m.), romaną „Savanorio duktė“ (1987 m.).
1939 — Kaune baigėsi trečiosios Europos vyrų krepšinio pirmenybės, kuriose Europos čempione, laimėjusi visas rungtynes, antrą kartą tapo Lietuvos rinktinė. Kauno sporto halėje rungtynes stebėjo apie 11 tūkst. žiūrovų.
1976 — Rietave gimė lietuvių dviratininkė, daugiadienių dviračių lenktynių „Tour de France“ (1999 m.) nugalėtoja Diana Žiliūtė.
2000 — mirė kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Vincentas Sladkevičius, antrasis Lietuvos kardinolas. Gimė 1920 m.
2008 — Čekijos futbolo asociacijos pareigūnas Vaclavas Tichis atsistatydino, prisiimdamas kaltę dėl šiurkščios klaidos, kai prieš draugiškas čekų ir lietuvių futbolo rinktinių rungtynes federacija supainiojo Lietuvą su jos Baltijos kaimyne Latvija. Lietuvos rinktinės žaidėjai nustebo, o paskui supyko, kai prieš prasidedant rungtynėms su Čekijos rinktine Prahoje pasigirdo Latvijos himnas.
Gegužės 28-oji pasaulio istorijoje:
1804 — Napoleonas Bonaparte'as (Napoleonas Bonapartas) paskelbtas Prancūzijos imperatoriumi.
1934 — Ontaryje (Kanada) gimė pirmasis pasaulyje įregistruotas išgyvenęs kūdikių penketukas.
1940 — II pasaulinio karo metais Belgija kapituliavo prieš Vokietiją.
1995 — mažiausiai 1500 žmonių žuvo per žemės drebėjimą Rusijos Tolimųjų Rytų Sachalino saloje.
1998 — mokslininkė Susana Terebey (Susana Terebei) atrado planetą už saulės sistemos, naudodamasi foto nuotraukomis padarytomis „Hubble Space“ teleskopu.
2011 — katalikiškoji Malta referendume nubalsavo už skyrybų įteisinimą. Malta buvo viena iš vos dviejų pasaulio valstybių, kuriose draudžiama skirtis. Kita tokia šalis yra Filipinai.
2014 — būdama 86-ių mirė garsi afroamerikiečių rašytoja, poetė ir žmogaus teisių gynėja Maya Angelou (Maja Andželou).
2024 — Ispanija, Airija ir Norvegija oficialiai pripažino Palestinos valstybę. Šį jų sprendimą sveikino virtinė arabų ir musulmonų pasaulio šalių, o Izraelis pasmerkė kaip „atlygį“ grupuotei „Hamas“.
2025 — Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad šalies kariuomenė nukovė Mohammedą Sinwarą, numanomą „Hamas“ lyderį Gazos Ruože.
Gegužės 28-oji šou pasaulyje:
1908 — gimė britų rašytojas bei žurnalistas Ian Lancaster Fleming (Janas Lankasteris Flemingas). Jis žinomas kaip agento Jameso Bondo (Džeimso Bondo) personažo autorius, parašęs 12 romanų bei devynias trumpas istorijas apie agento 007 nuotykius. Mirė 1964 m.
1941 — Frank Sinatra (Frankas Sinatra) kartu su Tommy Dorsey (Tomio Dorsio) orkestru įrašė „This Love of Mine“.
1962 — gimė anglų dainininkas, grupės „Fine Young Cannibals“ narys Roland Gift (Rolandas Giftas).
1966 — grupės „Rolling Stones“ singlas „Paint It Black“ Jungtinėje Karalystėje tapo hitu Nr.1.
1966 — Ike (Aikas) ir Tina Turner (Tina Terner) išleido „River Deep, Mountain High“.
1968 — gimė australų dainininkė Kylie Minogue (Kaili Minoug).
1971 — Paul McCartney (Polas Makartnis) išleido savo antrąjį solinį albumą „Ram“.
1987 — Whitney Houston (Vitny Hjuston) išleido savo albumą „Whitney“.
1996 — Dave Gahan (Deivas Gahanas) iš grupės „Depeche Mode“ buvo sulaikytas Los Andželo „Sunset Marquis“ viešbučio striptizo klube, manoma, perdozavęs kokaino ir heroino mišinio.
1998 — Elton John (Eltonas Džonas) ir Bernie Taupin (Berny Topin) laimėjo „Ivor Novello“ (Aivoro Novelo) apdovanojimą už perrašytą versiją „Candle in the Wind“.
2011 — būdamas 62 metų Niujorke mirė JAV poetas ir dainų autorius Gil Scott-Heron (Džilas Skotas-Heronas), laikomas vienu iš repo muzikos pradininkų.
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