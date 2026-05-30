 Gegužės 30-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Gegužės 30-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-05-30 08:25
BNS inf.

Gegužės 30-oji, šeštadienis, 22 savaitė.

1826 metais gimė Zigmantas Sierakauskas, 1863 m. sukilimo Lietuvos sukilėlių vadas.
1826 metais gimė Zigmantas Sierakauskas, 1863 m. sukilimo Lietuvos sukilėlių vadas. / wikipedia.org nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 4.53 val., leidžiasi 21.40 val. Dienos ilgumas 16.47 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 3.41 val., teka 21.43 val.

Vardadieniai:

Ferdinandas, Joana, Jomilė, Normantas, Vyliaudas, Žaneta

Datos:

Automechanikų ir autoelektrikų profesinė diena

Gegužės 30-oji Lietuvos istorijoje:

1609 — Tilžėje gimė Danielius Kleinas, kunigas, kalbininkas, pirmosios lietuvių kalbos gramatikos autorius. Mirė 1666 m.

1826 — gimė Zigmantas Sierakauskas, 1863 m. sukilimo Lietuvos sukilėlių vadas.

1864 — slopindamas 1863–1864 metų sukilimą Vilniaus generalgubernatorius Michailas Muravjovas Lietuvoje uždraudė blaivybės brolijas.

1891 — Peterburge gimė baleto artistė, baletmeisterė, dailininkė, pedagogė, scenografė, tapytoja Olga Dubeneckienė-Kalpokienė. Mirė 1967 m.

1950 — Vilniuje susprogdintas 1916 m. pagal architekto Antano Vivulskio projektą pastatytas Trijų Kryžių paminklas. Atstatytas 1989 metų birželį Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyva.

1953 — sovietų saugumas iš Laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio asmens sargybinio kankinimais išgavo jo bunkerio vietą. Pro vėdinimo angas į bunkerį įmetę dujines granatas sovietai suėmė ketverius metus labiausiai ieškotą lietuvių kovotoją.

1994 — privatizuota valstybinė trąšų gamybos įmonė „Azotas“. Ji pervadinta bendrove „Achema“.

2014 — Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje, vainikuotas „Poezijos pavasario“ laureatas poetas Kęstutis Navakas.

2024 — Panevėžyje atidarytas tapytojo, grafiko, rašytojo, knygų iliustratoriaus, performansų autoriaus Stasio Eidrigevičiaus menų centras „Stasys Museum“.

Gegužės 30-oji pasaulio istorijoje:

1431 — Jeanne d'Arc (Žana dArk) per Šimtametį karą vadovavusi prancūzų kariuomenei mūšyje prieš anglus, ir pasiekusi pergalę, buvo apkaltinta erezija ir sudeginta ant laužo.

1593 — Londone nužudytas anglų dramaturgas Christopher Marlow (Kristoferis Marlou).

1778 — mirė žinomas prancūzų rašytojas ir filosofas Voltaire (Volteras). Tikrasis jo vardas Francois Marie Arouet (Fransua Mari Arujė). Gimė 1694 m.

1814 — gimė Rusijos anarchistų lyderis Michail Bakunin (Michailas Bakuninas).

1814 — buvo pasirašyta viena iš Paryžiaus taikos sutarčių (kita pasirašyta 1815 m.), nutraukusi Napoleono karus. Sutartis buvo pasirašyta tarp Prancūzijos ir Austrijos, Didžiosios Britanijos, Prūsijos, Rusijos, Švedijos, Portugalijos.

1925 — britų policininkams Šanchajuje nužudžius 13 demonstrantų, Kinijoje pradėti boikotuoti Didžiosios Britanijos gaminiai.

1963 — uragano aukomis Pakistano rytuose tapo 10 000 gyventojų.

1992 — JT Saugumo taryba įvedė prekybos sankcijas Serbijai ir Juodkalnijai.

1994 — Izraelis paleido šimtus nelaisvėje kalintų palestiniečių.

1995 — Rusija formaliai pasisakė už bendradarbiavimo plėtimą su NATO, tačiau įspėjo, jog aljanso plėtimas į Rytus gali suskaldyti Europą.

1998 — žemės drebėjimo aukomis Afganistano šiaurėje tapo tūkstančiai provincijos gyventojų.

Gegužės 30-oji šou pasaulyje:

1955 — gimė pankroko grupės „The Clash“ būgnininkas Nicky Headon (Nikis Hedonas).

1958 — gimė švedų pop grupės „Roxette“ vokalistė Marie Fredriksson (Mari Fredrikson).

1968 — „The Beatles“ pradėjo įrašinėti albumą „The White Album“.

1992 — susituokė dainininkai Paul Simon (Polas Saimonas) ir Edie Brickell (Edi Brikel).

1998 — Geri Halliwell (Geri Holivel), žinoma kaip „Ginger Spice“ iš grupės „Spice Girls“, patvirtino paliksianti grupę.

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