Gegužės 4-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.37 val., leidžiasi 20.56 val. Dienos ilgumas 15.19 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 6.00 val., teka - .
Vardadieniai:
Antanina, Dargailas, Florijonas, Mintautė, Monika, Vitalija
Datos:
Šv. Florijonas, Gaisrų sergėtojo diena
Latvijos Nepriklausomybės Deklaracijos diena
Gegužės 4-oji Lietuvos istorijoje:
1877 — per Švento Jurgio jomarką pagautas garsusis plėšikas Tadas Blinda buvo minios užmuštas Luokės turguje.
1876 — gimė Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, vienas garsiausių Mažosios Lietuvos laikrodininkų, 1918 m. Tilžės akto signataras Mikas Banaitis.
1890 — gimė Jurgis Savickis, prozininkas, diplomatas. Mirė 1952 metais Prancūzijoje.
1896 — gimė Kazimieras Viktoras Banaitis, lietuvių kompozitorius. Mirė 1963 m.
2006 — Neringos nacionaliniame parke, Kuršių Nerijoje, įsiplieskė gaisras, niokojęs gamtą penkias dienas ir išdeginęs apie 200 ha ploto.
2007 — Ispanijoje, Alikantės provicijos Muro Del Alkoi miestelyje, duris atvėrė lietuviška biblioteka.
Gegužės 4-oji pasaulio istorijoje:
1611 — Danija paskelbė karą Švedijai.
1814 — Prancūzijos imperatorius Napoleon Bonaparte (Napoleonas Bonapartas)buvo ištremtas į Elbos salą Tirėnų jūroje.
1945 — Danijoje kapituliavo nacių daliniai.
1953 — Pulicerio (Pulitzer) premija buvo įteikta Ernest Hemingway (Ernestui Hemingvėjui) už apysaką „Senis ir jūra“. 1954 m. už šią knygą autorius buvo apdovanotas ir Nobelio premija.
1968 — Memfyje (JAV) nužudytas pilietinių teisių gynėjas Martin Luther King (Martinas Liuteris Kingas).
1969 — Hjustono (JAV) medikai pirmą kartą pasaulio istorijoje persodino dirbtinę širdį 47-erų metų vyrui, kuris po keturių dienų mirė.
1980 — sulaukęs 87-erių metų, mirė buvęs Jugoslavijos lyderis Josip Broz Tito (Josipas Broz Tito).
1989 — dešimtys tūkstančių Kinijos studentų Pekino Tiananmenio aikštėje reikalavo laisvės ir demokratijos.
1998 — JAV iki gyvos galvos nuteistas „Unabomberiu“ pramintas Theodore Kaczynski (Teodoras Kačinskis), 17 metų paštu siuntinėjęs sprogstamuosius užtaisus, nuo kurių žuvo trys ir sužeista daugiau kaip 20 žmonių.
1999 — Jugoslavija pareiškė, kad per šešias NATO bombardavimo savaites žuvo 1200 serbų, dar 5 tūkstančiai žmonių buvo sunkiai sužeisti.
2010 — ispanų genijaus Pablo Picasso (Pablo Pikaso) 1932 metais nutapytas paveikslas buvo parduotas Niujorke veikiančiuose aukcionų namuose „Christie's“ už 106,4 mln. JAV dolerių ir tapo brangiausiu kada nors aukcione parduotu meno kūriniu.
2011 — prancūzų impresionisto Claude Monet (Klodo Monė) paveikslas, kuriame pavaizduotos tuopos, „Christie's“ aukcione Niujorke parduotas už 22,5 mln. JAV dolerių.
2019 — Tailande karūnuotas karalius Maha Vajiralongkornas (Maha Vačiralongkonas), dar žinomas kaip Rama X.
Gegužės 4-oji šou pasaulyje:
1929 — Briuselyje gimė belgų kilmės aktorė Audrey Hepburn (Odri Hepbern). Mirė 1993 m.
1951 — gimė Jackie Jackson (Džeki Džekson) — buvusio „Džeksonų penketuko“ („The Jackson Five“) narė.
1959 — buvo paskelbti pirmųjų „Grammy“ apdovanojimų nugalėtojai.
1972 — gimė grupės „Green Day“ bosistas Mike Dirnt (Maikas Dirntas).
1991 — Phil Collins (Filui Kolinsui) Bostone, Berklee koledže buvo suteiktas Muzikos garbės daktaro vardas.
