Gegužės 9-oji – su incidentais, tualetiniu popieriumi ir dainomis

Vien memorialas Antakalnio kapinėse – propagandinis. Antrojo pasaulinio karo pradžią rusai skaičiuoja tik nuo 1941-ųjų, kai Hitleris užpuolė Staliną. Nekalbama apie 1939-ųjų Molotovo–Ribentropo paktą, kai Stalinas su Hitleriu buvo sąjungininkai, kartu sutarę pulti Rytų Europą.
Tvarkytis su šiukšlėmis reikia.
„Pagarba. Jūs ką, nežinot? Pagarba seneliams, proseneliams. Nežinot, kokia šiandien diena?“ – kalbėjo vyrai.
Įvykiai – sovietiniai, bet šlovinama ir dabartinė Rusija.
„Va – Rusija, va, kodėl aš nešioju Rusiją...“ – sakė vyras.
Pašnekovas tvirtino, tai buvo ir Lietuvos pergalė. Taip pat pašnekovas aiškino nemanantis, kad po to Lietuva buvo okupuota bei teigė, kad žmonės nebuvo tremiami, žudomi ar sulaikomi.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Prie įėjimo Ukrainos rėmėjai siūlė paimti tualetinio popieriaus su Vladimiro Putino atvaizdu, šiukšlių maišų.
„Matyt nemoka naudotis. Mes ir norime šviesti, kad reikia už švarią Lietuvą, kad reikia rinkti šiukšles. Tvarkytis su šiukšlėmis reikia. Taip pat ir higiena rūpintis reikia“, – aiškino vienas iš akcijos dalyvių.
Policija sulaikė su rusų karo simboliu – Georgijaus juostele – atėjusį vyrą.
Dėl sovietų okupacijos neigimo prieš teismą jau stojusi Erika Švenčionienė okupaciją neigia toliau.
„Ne, nebuvo“, – kalbėjo Erika Švenčionienė, paklausta, ar Lietuva buvo okupuota.
Ir tarp nešančių gėles yra sakančių, kad Lietuvai tai jokia šventė.
„Kaip ir visados, sovietinė kariuomenė, išlaisvinusi Lietuvą, pamiršo iš jos išeiti ir liko ilgiems dešimtmečiams“, – sakė vyras.
Vyras pagerbė uošvį, Lietuvos žydą, kuris buvo mobilizuotas į Stalino kariuomenę.
„Aš jį mylėjau, jis mane mylėjo. Ir aš jį pagerbiu kaip karį“, – teigė jis.
Švenčiančius Gegužės 9-ąją pasitiko ir būrys jaunuolių su Lietuvos vėliavomis.
„Komunistai planavo švęsti Gegužės 9-ąją ant komunistų kapų, tai atėjome paprieštaraut, prieš juos pakovoti“, – kalbėjo vienas iš akcijos dalyvių.
Būtent šie jaunuoliai labiausiai supykdė minimuosius Pergalės dienos dalyvius.
Pro Lietuvos vėliavas pravažiavo mašina, garsiai paleidusi sovietų armijos maršą. Ir specialiai sustojo sankryžoje.
Vienas jaunuolis priėjo ir pasiūlė keliauti tolyn. Vairuotojas atsidarė langą ir nupurškė dujomis.
Besirenkantys Antakalnio kapinėse švenčia gegužės 9-tąją
Ir spruko pažeisdamas taisykles – nepraleido pagrindiniu keliu važiavusios mašinos.
„Neturėtų tokios šventės būti toleruojamos Lietuvoje. Ypač po genocido, kurį mes patyrėme nuo 1945 iki 1953-ųjų“, – teigė vaikinas.
Dar vienas vyras pasiūlė jaunimui eiti namo. Jaunuoliai užtraukė partizanų dainą apie mušamą okupantą. Vyriškis atsakė savo daina.
„Jeigu jie nori švęst, yra Rusija, labai didelė valstybė, per du kontinentus, tikrai sutilps jie visi ten. Ir į Ukrainą jiems nereikia veržtis, ką jie ten pamiršo? Nieko jie ten nepamiršo“, – kalbėjo vaikinas.
