Gruodžio 3-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Gruodžio 3-oji, trečiadienis, 49 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 8.19 val., leidžiasi 15.57 val. Dienos ilgumas 7.38 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 6.32 val., teka 14.20 val.
Vardadieniai:
Audinga, Atalija, Gailintas, Ksaveras, Linvydė
Datos:
Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena
Lietuvos advokatūros diena
Gruodžio 3-oji Lietuvos istorijoje:
1470 — mirė paskutinis Kijevo kunigaikštis, Algirdo proanūkis Simonas Olelkaitis.
1898 — gimė Robertas Antinis, skulptorius, liaudies dailininkas. Mirė 1981.
1910 — Rygoje gimė dailėtyrininkas, dailininkas Vladas Drėma. Mirė 1995 m.
1928 — gimė poetas Eduardas Selelionis, rašęs vaikų eilėraščių knygas.
1936 — gimė kompozitorius Vytautas Juozapaitis.
1951 — gimė aktorius Vytautas Rumšas.
2002 — eidamas 79-uosius metus mirė žymiausias lietuvių patarlių ir priežodžių tyrinėtojas, profesorius, habilituotas daktaras Kazys Grigas. Gimė 1924 m.
Gruodžio 3-oji pasaulio istorijoje:
1721 — įvyko antrosios vokiečių kompozitoriaus Johann Sebastian Bach (Johano Sebastiano Bacho) vestuvės su Anna Magdalena Wilcken (Ana Magdalena Vilken).
1755 — gimė amerikiečių tapytojas, George Washington (Džordžo Vašingtono) portreto autorius, Gilbert Stuart (Gilbertas Stiuartas).
1818 — Ilinojus tapo 21-ąja JAV valstija.
1884 — gimė pirmasis Indijos Respublikos prezidentas (1950) Rajendra Prasad (Radžendra Prasadas).
1894 — mirė škotų rašytojas Robert Louis Stevenson (Robertas Luisas Styvensonas).
1910 — pirmą kartą Paryžiuje pademonstruota prancūzo Georges Claude (Žoržo Klodo) neoninė lempa.
1919 — mirė prancūzų dailininkas Pierre Auguste Renoir (Pjeras Ogiustas Renuaras).
1930 — gimė prancūzų kino režisierius Jean-Luc Godard (Žanas-Liukas Godaras).
1961 — Rytų Vokietijai pradėjus statyti Berlyno sieną, JAV netoliese dislokavo savo dalinius.
1988 — Pakistano premjerė Benazir Bhutto (Benazir Bhuto) paleido beveik 1 tūkst. politinių kalinių ir atšaukė visas mirties bausmes.
1995 — sulaikytas buvęs Pietų Korėjos prezidentas Chun Doo Hwan (Čon Du Hvanas), kaltinamas 1979 karinio perversmo organizavimu bei po to įvykdytomis žudynėmis.
1996 — mirė istorikas, Prancūzų Akademijos narys Georges Duby (Žoržas Diubi). Gimė 1919 m.
1997 — daugiau nei 120 pasaulio valstybių atstovai susirinko Otavoje (Kanada), kur buvo pasirašyta sutartis, draudžianti minų prieš pėstininkus naudojimą.
2010 — Čilei priklausančioje atokioje Velykų saloje 20 žmonių buvo sužaloti, dar šeši suimti, kai policija iškeldino grupę žmonių, neteisėtai apsigyvenusių viename pastate.
2012 — būdamas 96 metų Maskvoje mirė žymus animatorius, režisierius ir scenaristas Fiodor Chitruk (Fiodoras Chitrukas), kuris buvo Sovietų Sąjungoje sukurtų animacinių filmukų apie Mikė Pūkuotuką autorius.
2013 — būdamas 84 metų mirė Egipto poetas Ahmed Fouad Negm (Ahmedas Fuadas Negmas), garsėjęs savo revoliucinėmis eilėmis ir griežta politinių lyderių kritika.
2013 — būdama 105 mirė britų rašytoja Ida Pollock (Ida Polok).
2024 — Pietų Korėjos prezidentas Yoon Suk-yeolas paskelbė karo padėtį, tačiau įstatymų leidėjams nubalsavus prieš, tą patį vakarą karo padėtis buvo atšaukta. Šis bandymas sukėlė šalyje didžiausią politinį chaosą per visą jos modernios demokratijos istoriją.
Gruodžio 3-oji šou pasaulyje:
1925 — Niujorke Karnegi Hole įvyko George Gershwin (Džordžo Geršvino) kūrinio „Concerto in F“ premjera. Jame fortepijonu grojo pats kompozitorius.
1948 — gimė anglų roko žvaigždė Ozzy Osbourne (Ozi Osbornas).
1966 — Honolulu, JAV, buvo surengtas pirmasis grupės „Monkees“ koncertas.
1968 — gimė amerikiečių aktorius išgarsėjęs filme „Mumija“ Brendan Fraser (Brendanas Freizeris).
1969 — John Lennon (Džonui Lenonui) buvo pasiūlyta atlikti pagrindinį vaidmenį roko operoje „Jesus Christ Superstar“. Kitą dieną pasiūlymas buvo atsiimtas.
1976 — britų grupė „Sex Pistols“ išleido savo garsiąją dainą „Anarchy in the U.K.“
1986 — grupė „Judas Priest“ ir įrašų kompanija „CBS Records“ buvo paduoti į teismą po to, kai du paaugliai nusišovė prieš tai klausę grupės muzikos 6 valandas.
2005 — Athina Roussel Onassis (Atina Rusel Onasis), velionio laivybos magnato Aristotle Onassis (Aristotelio Onasio) turto paveldėtoja, San Paule ištekėjo už olimpinio jojimo čempiono brazilo Alvaro Alfonso de Miranda (Alvaro Alfonso de Mirandos).
2009 — 62-ejų metų legendinės britų roko grupės „The Rolling Stones“ gitaristas Ronnie Wood (Ronis Vudas) buvo areštuotas dėl kaltinimų sumušus savo 20 metų draugę iš Rusijos Jekateriną Ivanovą.
2011 — danų režisierius Lars Von Trier (Larsas Von Trieras) per Europos kino akademijos apdovanojimų ceremoniją Berlyne buvo pagerbtas geriausio 2011 metų Europos filmo, kuriuo buvo pripažinta jo „Melancholija“ (Melancholia), statulėle.
2011 — mirė populiarus Bolivudo aktorius ir režisierius Dev Anand (Devas Anandas). Jam buvo 88 metai.
