 Gynybos koordinavimo taryba aptars pilietinio pasipriešinimo audito rezultatus, karo komendantūras

Gynybos koordinavimo taryba aptars pilietinio pasipriešinimo audito rezultatus, karo komendantūras

2025-12-10 06:57
BNS inf.

Prezidento Gitano Nausėdos inicijuota Nacionalinė visuotinės gynybos koordinavimo taryba trečiadienį aptars pilietinio pasipriešinimo audito rezultatus, pasirengimą vykdyti karo komendantūrų funkcijas.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Adamovič/ BNS nuotr.

„Prezidentas vadovaus Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos posėdžiui, kuriame be kitų klausimų bus apžvelgti pilietinio pasipriešinimo audito rezultatai, taip pat pasirengimas vykdyti karo komendantūrų komendantines funkcijas“, – BNS informavo Prezidentūra.

Užpernai lapkritį Valstybės gynimo tarybos patvirtintas Valstybės gynybos planas apima ginkluotą gynybą, mobilizaciją ir pilietinį pasipriešinimą.

Šio plano tikslas yra sutelktomis ginkluotųjų pajėgų ir NATO, valstybės ir savivaldybių institucijų, ūkio subjektų, piliečių ir jų organizacijų pastangomis ir ištekliais apginti Lietuvos suverenitetą ir teritorinį vientisumą nuo ginkluoto užpuolimo.

Nacionalinė visuotinės gynybos koordinavimo taryba yra valstybės ir visuomenės atstovų patariamoji, ekspertinė grupė, kurioje svarstomas Valstybės gynybos plane iškeltų tikslų įgyvendinimas, numatytų priemonių ir dalyvių pasirengimas.

Taryboje dirba skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų, ūkio subjektų, nevyriausybinių organizacijų, pilietinės visuomenės atstovai.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
gynybos koordinavimo taryba
pasipriešinimo audito rezultatai
karo komendantūra
prezidentas
posėdis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų