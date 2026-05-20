Gyventojams – svarbi žinia: ko nedaryti pastebėjus droną

Apie tai, kokie svarbiausi žingsniai ir kokių klaidų nedaryti, pasakojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Perspėjimo ir gyventojų apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Valaitis.
– Gyventojams planą turite, teisingai?
– Taip, turime rekomendacijas, t. y. pagrindinius veiksmus, kaip reikėtų elgtis, jei pastebėjote įtartiną objektą.
– Objektai ne visada gerai matosi, bet gyventojai, ypač tie, kurie žiūri nemažai naujienų iš Ukrainos, neblogai pažįsta tokį garsą. Išgirdus jį, nuo ko pradėti?
– Pirmiausia, rūpinkitės savo saugumu – rekomenduojame pasitraukti iš atviros teritorijos, t. y. toliau nuo langų, balkonų, terasų. Jei pastebėjote – praneškite skubiosios pagalbos tarnyboms.
– Paskambinus 112, ką reikia daryti savo namuose? Kur susirasti saugesnį kampą? Štai Latvijoje gyventojams rekomenduojamas dviejų sienų principas. Kas tai yra?
– Tai reiškia, jog tarp lauko ir jūsų buvimo vietos turėtų būti bent dvi sienos, t. y. išorinė pastato siena ir kažkokia pertvara arba vidinė siena, pavyzdžiui, koridorius, vonios arba dušo patalpos, laiptinė. Vietos, kur jūs būtumėte apsaugotas bent dviem sienomis nuo išorės.
– Minėjote, kad planas yra ne vieno žingsnio, kaip tie penki žingsniai turėtų atrodyti? Pirmas – praneši tarnyboms, antras – susirasti saugesnį kampą. Kas tuomet?
– Tuomet įsijungiate radiją, televiziją ir laukiate nurodymų. Galimai, jei pavojus vis dėlto bus didesnio masto, būsite perspėti. Jei tai pavienis pastebėtas objektas, tikrai labai nerimauti nereikėtų. Kai garsas nutolo, jokio nutikimo nebuvo ir pavojus praėjo – tęskite savo įprastinę veiklą.
– Žmonės smalsūs ir dažnai automatiškai išgirdę ar pamatę kažką neįprasto, pirmasis impulsas – išsitraukti telefoną ir filmuoti. Ar reikėtų taip daryti?
– Jei įtariate pavojų, geriau to nedaryti. Jei turite galimybę saugiu atstumu, t. y. iš saugios vietos užfiksuoti ar filmuoti vaizdinę medžiagą, nuotraukas – jų nepulkite dėti į socialinius tinklus ir neviešinkite. Geriausia perduoti pagalbos tarnyboms, kurios atliks tyrimą ir išsiaiškins, kokio lygio rizika.
– Gyventojams turite žinutę, kad panikuoti pamačius pavienį droną nereikia, bet pernelyg nesmalsauti taip pat nevertėtų?
– Taip, rūpindamiesi savo saugumu, jokiu būdu drono nesivykite savavališkai, nebandykite jo pagauti, neutralizuoti. Jei dronas nukritęs arba aptikote nuolaužas, patį droną – jokiu būdu prie jo nesiartinkite, nelieskite ir iš karto kvieskite pagalbos tarnybas. Pagal galimybes, likite to įvykio vietoje saugiu atstumu, kad praneštumėte ir parodytumėte, kur jį aptikote.
– Jei gyventojai droną pastebėjo vairuodami transporto priemonę, ką reikėtų daryti?
– Tokiu atveju rekomenduojame kelionės laikinai netęsti, sustoti pagal galimybes kažkur po statiniu, pavyzdžiui, tiltu, tuneliu, kur būtumėte apsaugoti tiesiogiai nuo išorės grėsmės. Daugiau informacijos apie tai, kaip elgtis ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kitų pavojų metu rasite interneto svetainėje „lt72.lt“ arba atsisiuntę mobiliąją programėlę „LT72“.
