Į dalį Lietuvos kėsinasi stichija: lis, trankysis perkūnija

Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Temperatūra 6–11, šiaurės vakaruose kai kur 3–5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra 11–16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
Penktadienį vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 5 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 16 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 20–26 cm, stebimas Širvintoje ties Liukonimis ir Nemune ties Smalininkais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 7–15, ežeruose – 7–16, Kuršių mariose – 11–12, Baltijos jūroje – 9–10 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Naujausi komentarai