Inspekcija nenustatė pažeidimų dėl LRT pataisas svarsčiusio Seimo komiteto biuro viršvalandžių

Inspekcija BNS penktadienį informavo apie baigtą tyrimą.
„Nedeklaruoto darbo atvejų nenustatyta. Nustatyta, kad viršvalandinis darbas buvo dirbtas dėl užsitęsusio komiteto posėdžio. Minėtas darbo laikas buvo tinkamai apskaitytas, o darbuotojams apskaičiuotas padidintas darbo užmokestis“, – teigė institucija.
Pasak jos, nors konkrečiu atveju nebuvo gauti darbuotojų raštiški sutikimai dirbti viršvalandžius, o buvo tik žodiniai, nustatyta, kad kitais planuotais viršvalandinio darbo atvejais tokie raštiški sutikimai buvo gaunami.
„Įvertinus tai, kad situacija buvo išimtinio pobūdžio, o pažeidimas nėra sisteminis, administracinė teisena nepradėta“, – nurodė VDI.
Inspekcijos teigimu, skundas gautas dėl balandžio 13-osios posėdžio. Nustatyta, kad keturios valstybės tarnautojos dirbo šešias valandas viršvalandžių – dvi po dvi valandas ir dvi po vieną valandą.
Dar du darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, dirbo viršvalandžius balandžio 17, 22 ir 23 dienomis, iš viso – 11 val. viršvalandžių.
Kaip rašė BNS, tyrimą inspekcija pradėjo balandžio pabaigoje po gauto pranešimo.
Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas anksčiau teigė, kad jei biuro darbuotojai dirba viršvalandžius, jie kreipiasi į savo vadovą ir už papildomą darbo krūvį jiems yra apmokama.
Komiteto biuro darbuotojai viršvalandžius dirbo politikams svarstant LRT įstatymo pakeitimus.
Kultūros komiteto išvada galop buvo patvirtinta po 11 posėdžių šiuo klausimu, o šią savaitę Seimas po svarstymo pritarė įstatymo pataisoms. Iki jų priėmimo liko vienas balsavimas.
Iš viso projektui buvo registruota daugiau kaip pusantro šimto Seimo narių, apie 15 organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų pasiūlymų, per 40 Seimo Teisės departamento pastabų.
Pati išvada elektroniniu formatu užima per 1,4 tūkst. puslapių.
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