Išleidžiamas pašto ženklas, skirtas Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiui

Kaip pranešė Lietuvos paštas, 2,05 eurų nominalo ženklą kūrė menininkė Rasa Janulevičiūtė. Jis išleidžiamas 15 tūkst. vienetų tiražu, Kauno pašte, Karaliaus Mindaugo prospekte, vyks antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu.
Pranešime teigiama, jog Žemės ūkio rūmai yra viena seniausių Europos žemdirbių organizacijų, Lietuvoje veikianti nuo 1926 metų.
Jų veiklos pagrindas yra savivaldos principas, būdingas daugeliui Europos Sąjungos šalių, kur žemdirbių atstovavimą užtikrina būtent tokie rūmai.
„Pašto ženklo, skirto Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų šimtmečiui, išleidimas yra reikšmingas mūsų istorijos ir žemdirbių savivaldos įprasminimas. Tai pagarba visoms kartoms žmonių, kurie kūrė, stiprino ir puoselėjo Lietuvos žemės ūkį, kaimo bendruomenes bei atstovavo žemdirbių interesams“, – pranešime cituojama Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkė Algimanta Pabedinskienė.
„Šis simbolinis ženklas liudija, kad Žemės ūkio rūmai išlieka svarbia Lietuvos valstybės ir kaimo gyvenimo dalimi“, – teigia ji.
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