Įspėja apie didelį pavojų: pasidalijo žemėlapiu

„Šiandien, gegužės 3-ąją, daugiau nei trečdalyje Lietuvos teritorijos, daugiausia Vakarų Lietuvoje, fiksuotas didelis miškų gaisrų pavojus (IV gaisringumo klasė)“, – popietę paskelbė tarnybos specialistai.
Pirmadienį ir antradienį daugelyje rajonų numatomas didelis miškų gaisrų pavojus (IV gaisringumo klasė).
Rekomendacijos:
Atsakingai elkitės gamtoje – nemeskite degių arba galinčių sukelti ugnį atliekų.
Stovyklaudami laužus kūrenkite tik tam skirtose laužavietėse, vėliau juos tinkamai užgesinkite.
Anot sinoptikų, ateinančiomis dienomis Lietuvoje palis, tačiau nepakankamai.
„Be to, skaičiavimų rezultatai tarp skirtingų modelių išsiskiria, tad sunkiau pasakyti, kiek to lietaus pavyks sulaukti. Dalyje vietovių gali visai nemažai palaistyti“, – komentavo specialistai.
Jie apžvelgė praėjusią parą ir pateikė artimiausių dienų orų prognozę.
Šeštadienis buvo sausas ir giedras. Aukščiausia oro temperatūra 20–25, Druskininkuose – 27, o pajūryje ir pamaryje 13–19 laipsnių šilumos. Naktis irgi buvo be lietaus. Žemiausia oro temperatūra 3–8, vietomis 9–11 laipsnių šilumos. Varėnoje ir Ukmergėje atvėso labiausiai, iki 1–2 laipsnių šilumos.
Dirvos paviršiuje (5 cm aukštyje) vietomis vis dar pasitaikė šalnų, iki 0–3 laipsnių šalčio.
Šalčiausia naktis buvo Varėnoje, kur oro temperatūra (1,5 m aukštyje) nukrito iki 0,9 laipsnio šilumos, o dirvos paviršiaus (5 cm aukštyje) iki 3,2 laipsnio šalčio.
Sinoptikai pasidalijo ir žemėlapiu, kur užfiksuota maksimali oro temperatūra šeštadienio dieną.
„Galite matyti, jog nemaži kontrastai buvo susidarę taip pajūrio ruožo ir likusios šalies dalies. Žemą temperatūrą lėmė vis dar šalta jūra ir nuo jos pučiantis silpnas vėjas“, – teigė tarnybos specialistai.
Naujausia orų prognozė
Prognozuojama, kad pirmadienio naktį bus sausa. Vėjas pietinių krypčių, 3–8 m/s. Žemiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27, vakariniuose rajonuose vietomis 16–21, pajūryje 13–15 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 15–20, pajūryje 11–14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos.
Trečiadienį daug kur trumpas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, naktį 2–7 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, kai kur 1–4 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Balandžio 30 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas iki 20 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 4–10, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 6–8, Baltijos jūroje – 6–7 laipsniai šilumos.
Kaip jau skelbta, Baltarusijoje kilus miško ir atvirų teritorijų gaisrams, Lietuvoje, ypač jos pietinėje dalyje, gali padidėti oro tarša kietosiomis dalelėmis, jaučiamas degėsių kvapas sekmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).
