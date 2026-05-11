Įspėja: laukia orų maišalynė

Ji rašė, kad daugelyje Lietuvos vietų sekmadienis buvo pilkoka ir vėsoka diena. „Tai atsitraukdamas ciklonas, vardu Anne, debesų šydą daug kur paliko, – feisbuke sekmadienį rašė sinoptikė. –Pirmadienį debesys trauksis, tad naktį labiau atvės, o dirvos paviršiuje vėl šalnos grasins –nakties pradžioje vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke, o paryčiais šalčiausia turėtų būti pietiniuose, pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose (tik pats rytinis pakraštukas, dar debesis „pasilikęs“, bus labiau apsaugotas nuo piktadarių šalnų).“
Anot E. Latvėnaitės, pirmadienio diena prognozuojama sausesnė ir šiltesnė. Antradienio naktį iš pietvakarių su atmosferos frontų debesimis mus pasieks ciklonas, vardu Doreen. Antradienį ir trečiadienį laistys, kai kur ir gerokai, pūs stiprokas vėjas – antradienio naktį pietryčių, vėliau suks į vakarus. Antradienį ir trečiadienį gali ir perkūnija sudundėti, labiausia tikėtina pietiniuose ir rytiniuose rajonuose būsime padalinti į šiltesnę pietinę ir rytinę ir vėsesnę vakarinę, šiaurės vakarinę puses. Nuo ketvirtadienio lietaus jau bus nedaug ar visai nebus. Ketvirtadienio ir penktadienio naktys vėl vėsokos, ypač ketvirtadienio. Savaitgalis turėtų būti ramesnis ir vis šiltesnis, tik sekmadienio dieną gali rytinę Lietuvos pusę lietus su perkūnija pasiekti.
Antradienį, gegužės 12 d., protarpiais lietus, vietomis gausesnis, o popietę jau daug kur didesnis lietus lis, pietuose, pietryčiuose gali perkūnija sudundėti, o vakare prie pajūrio rūkas „prisiglaus“. Vėjas naktį pietryčių, rytą vakariniuose rajonuose, o įdienojus jau visur suks į vakarus, šiaurės vakarus 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 6–11laipsnių, dieną 15–18 laipsnių, šiaurės vakariniuose, vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose 9–14 laipsnių šilumos.
Trečiadienį, gegužės 13 d., lis, nakties pradžioje gausokai, vėliau protarpiais lietus, įdienojus kai kur su perkūnija ir smarkiau palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 14 m/s. Naktį 4–7 laipsniai šilumos, šilčiausia bus pajūryje, dieną 10–14 laipsnių šilumos, vėsiausia pajūryje.
Ketvirtadienį, gegužės 14 d., be lietaus. Vėjas pietinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 1–4 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Penktadienio, gegužės 15–osios, naktį be lietaus, dieną gali kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palyti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 3–8 laipsniai šilumos, dieną 18–20 laipsnių šilumos, vėsiausia pajūryje 13–17 laipsnių šilumos.
Šeštadienį, gegužės 16 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 5–9 laipsniai šilumos, dieną 19–23 laipsniai šilumos.
Sekmadienio, gegužės 17–osios, naktį be lietaus, dieną gali su perkūnija trumpai palyti rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 7–11 laipsnių, dieną 18–23 laipsniai, rytinėje pusėje ir pajūryje 13–17 laipsnių šilumos.
