Kaip paskirstė pinigus tradicinėms religinėms bendruomenėms

Valstybės dotaciją iš viso gaus 18 bendruomenių.
Daugiausia lėšų – 1,751 mln. eurų – tradiciškai skirta Lietuvos vyskupų konferencijai.
Šiemet, skirtingai nei pernai, abi stačiatikių bendruomenės gaus panašias sumas: Lietuvos stačiatikių arkivyskupijai – 49 tūkst. 870 eurų, Visuotinio patriarchato egzarchatui Lietuvoje – 41 tūkst. 430 eurų.
Praėjusiais metais finansų ministras Maskvos patriarchatui pavaldžiai Lietuvos stačiatikių arkivyskupijai buvo skyręs 72,8 tūkst. eurų, Visuotinio patriarchato egzarchatui Lietuvoje – 18,5 tūkst. eurų. Tuomet toks sprendimas motyvuotas, jog bendruomenės yra skirtingo dydžio.
Lietuvos sentikių bažnyčios Aukščiausiajai tarybai numatyti 16 tūkst. 700 eurų, Rytų sentikių cerkvės, neturinčios dvasinės hierarchijos, Vilniaus sentikių religinei bendruomenei – 1600 eurų.
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijai bus pervesta 16 tūkst. 200 eurų, o Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai – Sinodui – 7700 eurų.
Graikų apeigų katalikų – Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynui – skirta 3700 eurų, Lietuvos karaimų religinei bendruomenei – 3200, Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybai – Muftiatui – 1930, Lietuvos musulmonų sunitų dvasiniam centrui – Muftiatui – 1610, Nemėžio musulmonų sunitų religinei bendruomenei – 540, Klaipėdos krašto musulmonų bendruomenei „Iman“ – 720 eurų.
Lietuvos žydų religinei bendrijai teko 1830 eurų, Kauno žydų religinei bendruomenei – 850, Panevėžio regiono žydų religinei bendruomenei – 410, Vilniaus miesto žydų religinei bendruomenei „Chassidie Chabad Lubavitch“ – 300 eurų, Šiaulių apskrities žydų religinei bendruomenei – 410 eurų.
Tradicinės religinės bendruomenės Lietuvoje finansinės paramos sulaukia kasmet.
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