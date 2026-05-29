 Kairys apie bendrapartiečio Šuklino netektį: styga trūko dar nesugrojus gražiausių akordų

Kairys apie bendrapartiečio Šuklino netektį: styga trūko dar nesugrojus gražiausių akordų

2026-05-29 00:24
Liudmila Petrakova (ELTA)

Liberalas Simonas Kairys reiškia užuojautą dėl bendrapartiečio, kanojininko Jevgenijaus Šuklino mirties. Pasak politiko, velionis buvo itin pareigingas ir rūpestingas, mylėjo savo gimtąjį kraštą Visaginą.

Simonas Kairys
Simonas Kairys / D. Labučio/ELTOS nuotr.

„Netekome bičiulio, kolegos, žmogaus, kuris viską darė ypač nuoširdžiai. Pareigingiausias frakcijos kolega, nėra praleidęs nei vieno posėdžio. Ypač mylėjo savo kraštą, Visaginą. Ir tas rūpestis buvo labai tikras, nesuvaidintas“, – Eltai ketvirtadienio vakarą sakė S. Kairys.

„Mačiau, kaip jis pergyveno dėl atimto olimpinio medalio, bet kita vertus – lygiai taip mačiau, kaip sportininko charakteris vedė jį iš tokių situacijų. Žmogus kūrė šeimą, namus, verslą. Džiaugėsi gyvenimu ir įkvėpė kitus. Jevgenijaus netektis yra be proto didelė. Styga trūko dar nesugrojus jo gražiausių akordų, esu tuo įsitikinęs. Neįsivaizduoju, kaip jo nebebus šalia“, – prisiminimais dalijosi liberalas.

Apie J. Šuklino netektį pranešta ketvirtadienio vakarą, jis mirė eidamas 41-uosius metus. Užuojautą velioniui taip pat pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Visagino meras Erlandas Galaguzas, kiti kolegos Seimo nariai.

J. Šuklinas į Seimą pateko 2024 m. su Liberalų sąjūdžio partija, priklausė šios partijos frakcijai. Anksčiau jis yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, ėjo laikinojo mero pareigas.

Jis taip pat buvo žinomas sportininkas, kanojininkas, 2012 m. Londono olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas. Vėliau pasuko į verslą ir politiką.

J. Šuklinas gimė 1985 m. Glazove, Rusijoje.

 
Šiame straipsnyje:
Jevgenijus Šuklinas
mirė Jevgenijus Šuklinas
mirė Seimo narys
Simonas Kairys

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