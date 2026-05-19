KAM pasirašys susitarimus dėl infrastruktūros poligonus vystančiuose Lazdijų ir Jurbarko rajonuose

Dokumentą pasirašys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė bei Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
BNS rašė, kad balandžio viduryje KAM ir kitos poligonus turinčios savivaldybės pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo, kuriame numatyta, jog ministerija įsipareigoja Šalčininkų, Švenčionių, Kazlų Rūdos, Jonavos, Tauragės, Klaipėdos, Šilalės, Varėnos, Kauno, Telšių rajonams vien šiemet skirti 11 mln. eurų.
Tačiau Lazdijų ir Jurbarko rajonai tąkart susitarimų nepasirašė, nes Seimas dar nebuvo priėmęs įstatymų, kuriais poligonai būtų vystomi šiose savivaldybėse.
Prezidentas Gitanas Nausėda Kapčiamiesčio poligono steigimo ir Tauragės poligono plėtros įstatymus pasirašė gegužės pradžioje.
Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybės susitarimus pasirašys dėl papildomo finansavimo, proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiui.
Pratybas Kapčiamiestyje planuojama pradėti vykdyti nuo 2028 metų, o šaudyklas įrengti iki 2030-ųjų.
Poligono teritorija apims apie 14,6 tūkst. hektarų, kur šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Tuo metu Tauragės karinį poligoną planuojama išplėsti į Jurbarko rajono pusę, poligono teritorijos dydis turėtų augti 2334 hektarais.
Nepaisant išplėtimo, Tauragės karinis poligonas bus naudojamas tik manevravimui ir jame bus statomi nesudėtingi statiniai, reikalingi karinio poligono veiklai užtikrinti.
Šį poligoną norima išplėsti valstybinės žemės sklypuose ir valstybinėje žemėje, kurioje žemės sklypai nėra suformuoti.
