Kandrotas-Celofanas teigia išvykęs į Baltarusiją

„Vakar atvykau į Baltarusiją, atskridau lėktuvu. Manęs pasienyje niekas nesulaikė, čia vykstu jau antrą kartą šiais metais“, – portalui patvirtino A. Kandrotas-Celofanas.
Anksčiau „Telegram“ kanale paviešintame vaizdo įraše vyras kalbėjo, kad atvyko į Minską spręsti įvairių problemų.
„Kaip sakoma, mylime Tėvynę ne žodžiais, o darbais. Aš jau antrą kartą šiais metais dirbu Minske. Teisingai. Yra rimtų atvejų, daug problemų, kurias reikia išspręsti. Šauniai padirbėta. Sveiki visi. (...) Dar daug ką reikia nuveikti“, – vaizdo įraše kalbėjo A. Kandrotas-Celofanas.
Šiuo metu A. Kandrotui-Celofanui galioja paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tiesa, pats vyras tvirtina manantis, kad išvykęs į Baltarusiją, jis minėto ribojimo nepažeidė, nes esą netrukdo teismo procesams.
A. Kandroto-Celofano advokatas Erikas Rugienius Eltai pirmadienį sakė neturintis informacijos, kad jo ginamasis galėtų būti užsienyje.
„Man apie tai nežinoma. A. Kandroto telefonas išjungtas“, – sakė advokatas.
Šiuo metu Vilniaus apygardos teisme apeliacine tvarka baigta nagrinėti 2021 m. riaušių prie Seimo byla, kurioje A. Kandrotas-Celofanas rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį – jam skirti keturi metai nelaisvės.
Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jį apeliacine tvarka išnagrinėjo Vilniaus apygardos teismas.
Minėto teismo atstovė spaudai Lina Nemeikaitė Eltai nurodė, kad šioje byloje A. Kandrotui-Celofanui paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – palikta galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo. Pasak teismo atstovės, prašymų iš A. Kandroto-Celofano ar jo gynėjo dėl leidimo išvykti į užsienį teismas nėra gavęs.
„Prašymų gauta nebuvo jokių“, – nurodė L. Nemeikaitė.
Anksčiau už finansinius nusikaltimus teistas vyras šių metų kovą pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstymo prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos ir viešosios tvarkos pažeidimo. A. Kandrotui-Celofanui teismas skyrė 1 metų laisvės atėmimo bausmę, nuteistasis pripažintas recidyvistu.
Šis nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs.
Vilniaus miesto apylinkės teismas balandį pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje A. Kandrotas-Celofanas kaltinamas viešoje vietoje trenkęs visuomenininkui Valdui Bartkevičiui.
