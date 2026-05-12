Kariuomenės vadas įvardijo, kaip Lietuva galėtų prisidėti prie misijos Hormuzo sąsiauryje

„Mūsų pajėgumai gal iš pirmo žvilgsnio atrodo (...) maži, bet iš tikrųjų, patikėkit, turim ką pasiūlyti, – žurnalistams antradienį sakė generolas. – Daugiau gal fokusuojamės į išminavimo pajėgumus ir štabo karininkų siuntimą.“
Vis tik jis pabrėžė, kad šiuo metu vis dar vyksta planavimas.
„Norim atliepti būtent tai, ko prašo šalys, ir tada išeisim su konkrečiais pasiūlymais“, – kalbėjo R. Vaikšnoras.
Valstybės gynimo taryba anksčiau šią savaitę pasiūlė į šią misiją siųsti iki 40 karių ir tarnautojų, galutinį sprendimą dėl to priims Seimas.
Taip pat skelbta, jog Lietuva yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti JAV naudotis šalies karine infrastruktūra.
BNS rašė, kad JAV siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormuzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba.
Karo pradžioje Iranas įvedė gyvybiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio blokadą, dėl kurios pasaulinės naftos kainos smarkiai išaugo ir sukrėtė finansų rinkas.
