Kastuvu daužytas ir gyvas užkastas Gausas vėl kovoja dėl gyvybės

„Pas mane jis atvyko dėl to, kad negali šlapintis. Ir atlikus visus tyrimus, nustatyta, kad yra urotelio karcinoma. Kitaip tariant, Gausas serga šlapimo pūslės vėžiu“, – feisbuke trečiadienį pasidalytame trumpame vaizdo įraše kalbėjo veterinarijos gydytojas Paulius Morkūnas.
Pasak jo, gyvūnui pradėtas gydymas chemoterapija. „Kaip visą laiką, viltis yra. Svarbiausia, kad jis pats būtų stiprus, turėtų didelį norą gyventi. O mums, manau, prireiks sėkmės. Ačiū visiems, kurie palaiko Gausiuką. Bendromis jėgomis, su dideliu noru kovosime su visomis negandomis, kurios užpuolė šį gražų, švelnų, meilų augintinį“, – sakė P. Morkūnas.
Apie pastarąjį įvykį socialiniame tinkle pranešė ir gyvūnų prieglauda „Nuaras“.
„Gauso sveikata sušlubavo. Buvo suteikta skubi pirminė pagalba klinikoje Vilniuje, vėliau atlikti tyrimai Dr. L. Kriaučeliūno LSMU klinikose, kur Gausas nuolat lankosi. Diagnozės patikslinimui ir gydymui sutarėme su gydytoju Pauliumi Morkūnu ir esame jam dėkingi, kad jis skubiai priėmė, ir stacionarizavo mūsų Gausiuką. Problemos – tokios, kad laukti negali, nes šlapintis reikia čia ir dabar… Žinios nėra labai džiugios, bet mes turime vilties. Juk Gausas mums ne kartą įrodė, kad jis gali“, – rašoma feisbuke.
Kaip jau rašyta, dviem Raseinių rajono gyventojams pareikšti kaltinimai dėl žiauraus elgesio su gyvūnu.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas birželio 19-ąją, kai į vieną Ariogalos miestelio sodybą buvo iškviesti policijos pareigūnai ir išgirdo iš po žemių krūvos sklindantį šuns cypimą. Joje buvo rastas gyvas, stipriai sužalotas šuo.
Šuo Gausas galiausiai buvo pagydytas, juo šiuo metu rūpinasi kiti šeimininkai.
Baudžiamasis kodeksas tam, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Norintys ir galintys prisidėti prie Gauso gydymo, gali tai padaryti:
VŠĮ Nuaro Fondas Į.k. 304151159
SEB bankas. LT94 7044 0600 0806 9194
