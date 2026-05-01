Keli šimtai Lietuvos karių dalyvavo NATO pratybose Suomijoje

Pratybos „Mighty Arrow 26“ vyko Niinisalo poligone ir subūrė apie 2,8 tūkst. karių bei maždaug 300 įvairių karinės technikos vienetų iš NATO ir partnerių valstybių.
Mokymų tikslas buvo rengti šarvuotąsias pajėgas, veikiant pagal kovinės grupės principą, orientuojantis į puolimo operacijas ir stabdymo mūšį.
Šių metų pratybose siekta išvystyti bataliono kovinės grupės ir greito dislokavimo pajėgumus, sustiprinti skirtingų pajėgų rūšių bendradarbiavimą, tobulinti jungtinės ugnies pajėgumus, integruojant oro ir žemės veiksmus, pagerinti tarptautinių vienetų tarpusavio sąveikumą, įskaitant logistikos ir kitų pajėgų funkcijas, bei stiprinti priimančiosios šalies paramos ir tarptautinės pagalbos priėmimo gebėjimus, teigiama pranešime.
Aktyviosios fazės metu, balandžio 27–gegužės 1 dienomis, įvyko trys–keturi intensyvūs mūšiai. Juose buvo vertinamas karių pasirengimas, reagavimo greitis ir gebėjimas veikti mišriose pajėgose. Pratybose integruoti inžineriniai, prieštankiniai, žvalgybos, netiesioginės ugnies, dronų ir elektroninės kovos pajėgumai, užtikrinant visapusišką šiuolaikinio mūšio lauko imitaciją.
Mokymuose dalyvavo Birutės ulonų bataliono antroji pėstininkų kuopa su priskirtais vienetais – 210 karių ir 40 transporto priemonių. Karių pagrindą sudarė šauktiniai.
