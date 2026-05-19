Kelionės į Baltarusiją gali būti visiškai uždraustos: perspėja apie rimtas grėsmes

Valstybės institucijos ne kartą įspėjo, kad keliaujantieji gali tapti lengvu autoritarinio režimo taikiniu.
Kad gali būti netikėtai sulaikyti, išnaudojami propagandiniais tikslais, verčiami bendradarbiauti su režimu, keleiviai sako nė nepagalvoję.
„Visiškai nebijau. Viskas ten ramu, žmonės draugiški vieni kitiems. Jei važiuoji atostogauti, esi kultūringas kitoje šalyje, tai visiškai nebaisu“, – kalbėjo moteris.
„Manęs niekas nenaudoja. Jei ir norėtų panaudoti – neišnaudotų“, – teigė vyras.
Per dieną iš Vilnius į Minskas vyksta mažiausiai 12 autobusų.
„Gyvename Baltarusijoje, bet į Lietuvą atvažiuojame dažnai, draugus lankome. Dabar negalime naudotis savo transportu, nes yra apribojimų, todėl važiuojame autobusu. Jei jų neliktų, niekaip negalėtume čia patekti“, – pasakojo vyras.
Latvijoje maršrutų į Baltarusiją kur kas mažiau. Iš Ryga į Minską – vos 5 per dieną.
Tačiau ir šių netrukus gali nebelikti. Rengiamas projektas uždrausti bet kokias keliones autobusais į Baltarusiją ir Rusija.
„Daug kas turi ten savo šeimas, gimines. Prie ko čia paprasti žmonės, jie nėra niekuo kalti“, – svarstė vyras.
Latvija siekia apsaugoti savo piliečius nuo galimo verbavimo. Mat šalies susisiekimo ministerijos duomenys rodo, kad keliaujančių šiomis kryptimis tik daugėja.
„Žinome, kad A. Lukašenkos režimas ima... Net negalėtume jų vadinti politiniais kaliniais, tai yra tiesiog įkaitai, politiniai įkaitai, ir vėliau juos maino“, – teigė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Reikia susėsti su latviais ir pažiūrėti, ką jie planuoja, kokią formulę jie taikys. Panašią formulę galėtume taikyti ir čia, Lietuvoje“, – aiškino Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas.
Tačiau Lietuvos susisiekimo ministras apie draudimus kalbėti neskuba. Per porą metų maršrutų į Baltarusiją sumažėjo dvigubai.
„Esame apriboję maršrutų skaičių iki 29 su Baltarusija. Tai yra parinktas šiai dienai optimalus skaičius, siekiant užtikrinti saugumą“, – komentavo susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Vis dėlto Latvija tikisi Baltijos šalių bendradarbiavimo. Priešingu atveju baiminamasi, kad keleivių srautai persikels į Lietuvą ar Estiją.
„Jeigu jie sugriežtina tvarką, o mes – ne, tuomet Lietuva tampa kaip ir silpnoji grandis. Per Lietuvą gali vykti tie, kuriems yra draudžiama kitaip“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
„Reikia koordinuotis, kad būtų regioninis sprendimas, tada yra efektas. Nėra regioninio sprendimo, tada tai yra tokia politinė manifestacija“, – teigė L. Kasčiūnas.
Ministras J. Taminskas sako, kad Lietuva kraštutinių priemonių imtųsi nebent tada, jei situacija šalyje taptų nevaldoma.
„Kol atitinkamos tarnybos neindikuoja, tikrai nematome poreikio riboti žmonių judėjimo laisvės“, – aiškino J. Taminskas.
O štai Minsko režimas apie įkalintus lietuvius ne tik neslepia, bet ir kuria propagandinius filmus.
Prieš porą metų Baltarusijoje sulaikytas lietuvis Miroslavas Trockis jau pristatomas kaip neva Lietuvos žvalgybos agentas.
„Šiandien visi propagandiniai Baltarusijos kanalai trimituoja, kad štai tuoj jis papasakos, kokias žvalgybines užduotis jis gavo iš Lietuvos. Tai rodo, kad Baltarusija iš tikrųjų užsiima propaganda ir bet kokios kelionės į Baltarusiją yra labai jautrios“, – komentavo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
Šių metų kovo 11-ąją lietuvis Baltarusijoje nuteistas 15 metų.
„Tas žmogus irgi važiavo aplankyti savo giminaičių ir buvo sulaikytas. Iš to tik galime padaryti išvadą, kad Baltarusijos režimas nesikeičia, kad Lietuva yra taikinys“, – teigė R. Motuzas.
Anot R. Motuzo, kitą savaitę numatytas Baltijos šalių užsienio reikalų komitetų pirmininkų susitikimas, kuriame ir būtų galima aptarti planuojamus draudimus.
„Galima pradėti tiesiog nuo to, kad neišduodamos naujos licencijos ir neatnaujinamos. Baigiasi licencija ir užsidaro maršrutas, sakykime taip“, – svarstė L. Kasčiūnas.
„Jeigu bus apribotas judėjimas per Latviją, stebėsime situaciją, kaip yra pas mus, ir pagal tą situaciją tuomet reaguosime“, – teigė J. Taminskas.
„Kol kas bijau, kad deriname pozicijas daugiau su A. Lukašenka negu su latviais ir lenkais“, – kalbėjo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Žygimantas Pavilionis.
Ž. Pavilionis sako, kad Lietuvai šiuo atveju bendri sprendimai būtų naudingesni.
„Lenkai mums tokį priekaištą reiškė, kai „Zapad“ vyko praėjusiais metais. Jie uždarė sienas, o Lietuva paliko atviras sienas – esą grėsmės nėra. Kai dėl balionų uždarėme sienas ir prašėme, kad kiti uždarytų, lenkai tą priminė – kur jūs buvote tada?“ – pasakojo Ž. Pavilionis.
Pernai Latvija uždraudė turistinius ir užsakomuosius maršrutus į Rusiją ir Baltarusiją. Lietuvoje tokios kelionės jau seniai nebeorganizuojamos.
