Kraupi avarija Lietuvos ralio starte: automobilis vertėsi kelis kartus

„Nemanau, kad tai pats saugiausias greičio ruožas“, – teigė V. Žala.
Aukštaitijos ralis Zarasų apylinkėse jau nuo pat pradžių davė suprasti, kad vietos atsipalaiduoti Lietuvos ralio čempionato starte tiesiog nėra. O, kaip sako V. Žala, iki saugumo čia tikrai toli gražu.
Antrajame greičio ruože, šokdamas nuo tramplino, per priekį vertėsi Lenkijos ekipažas.
Šturmanas po avarijos iš karto išvežtas į Utenos ligoninė. Vairuotojas liko sveikas, o šturmanui lūžo du slanksteliai. Tiesa, kaip teigia pats lenkas, jis jaučiasi gerai ir žvaliai.
Pats greičio ruožas po nelaimingo atsitikimo buvo nutrauktas, o avarijų ralyje tikrai netrūko. Iš viso po 5 greičio ruožų iš lenktynių pasitraukė net 8 ekipažai.
Tiesa, kaip ir buvo tikėtasi, Lietuvos ralio čempionatas bus labai artimas lenktynininkus skiriančio laiko prasme. Kova dėl pergalės absoliučioje įskaitoje aktyviausiai virė tarp praėjusių metų čempiono V. Žalos ir Deividas Gezevičius, važiuojančio kone visiškai identišku „Škoda“ automobiliu.
„Pravažiavau šimto kilometrų greičio ruožą. Turime 3,8 sekundės persvarą. Tai žili plaukai, jaučiu, kad lekiu ir kalasi. Tikrai daug įtampėlės. Ir šiaip, viena vertus, džiugu, kad jau turime du ekipažus, kurie mušasi labai artimoje kovoje dėl pergalės, bet, kita vertus, tai tikrai mane verčia stipriai pasitempti, priartėti prie fizikos ribų. Ypač kai sezono pradžia, pirmas ralis po ilgos pertraukos. Toks – varai, nori lėkti, bet bijai klaidelės. Ir toks – ir noriu, ir negaliu“, – juokavo lenktynininkas Vaidotas Žala.
„Iš tikrųjų labai smagu, kad pagaliau prasidėjo sezonas ir pagaliau iš tikrųjų aišku, kiek mums trūksta ar netrūksta iki Vaido. Panašu, kad važiuojame tikrai labai panašiai. Manau, ir jis daro klaidų, ir aš darau klaidų, bet ten, kur padarau, ten daugiau ir atsiliekame. Tas ir matosi rezultate“, – teigė lenktynininkas Deividas Gezevičius.
Visgi galiausiai po visą dieną trukusių kovų pirmojo etapo nugalėtoju tapo V. Žala.
Zarasų apylinkėse vykusiose varžybose iš viso dalyvavo 75 ekipažai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos ir Čekijos.
Antrasis 2026 metų Lietuvos ralio čempionato etapas Rally Žemaitija vyks birželio 5–6 dienomis Kelmė.
