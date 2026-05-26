KT atsisakė nagrinėti valdančiųjų prašymą dėl išmokų savivaldybių tarybų nariams

Jis pažymėjo, kad visi Vietos savivaldos įstatymo straipsniai ir jų dalys, kuriuose buvo įtvirtinta ginčyta nuostata, jau yra pakeisti.
„Taigi pareiškėja ginčijo Vietos savivaldos įstatymo nuostatų, kurios nors nėra oficialiai pripažintos negaliojančiomis, tačiau nebegali būti taikomos dėl to, kad buvo pakeistos, atitiktį Konstitucijai“, – pabrėžė teismas.
Jo teigimu, savitikslis prašymas ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai vertintinas kaip nežinybingas Konstituciniam Teismui.
Dėl buvusių Vietos savivaldos įstatymo normų į KT kreipėsi grupė valdančiųjų frakcijų narių. Jie ginčijo tai, kad su savivaldybės tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms apmokėti skiriamų išmokų dydis ir atsiskaitymo už jas tvarka buvo nustatoma savivaldybės tarybos reglamente, o ne įstatymu.
Jie atkreipė dėmesį, kad įstatymas nenumatė atsiskaitymo už gautas išlaidas tvarkos.
Šis kreipimasis į KT parašytas teisėsaugai tiriant vadinamąsias čekiukų bylas, kuriose dalis 2019–2023 metų kadencijos tarybų narių kaltinami piktnaudžiavimu tarnybinėmis pareigomis, dokumentų klastojimu ir suklastotų duomenų pateikimu apie patirtas išlaidas atliekant tarybos nario pareigas bei žalos savivaldybei padarymu.
Tarp įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų tokiose bylose – nemažai Lietuvos socialdemokratų partijos narių.
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