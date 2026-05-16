Kultūros ministrė kritikuoja Vyskupų konferencijos sprendimą neskelbti visų kandidatų į LRT tarybą

„Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė mano, kad įstatymo nuostatų turi būti laikomasi“, – teigiama BNS perduotame Kultūros ministerijos komentare.
„LRT įstatymo imperatyvios nuostatos dėl kandidatų į LRT tarybos narius paviešinimo atrankos procese yra visoms šiuos narius skiriančioms institucijoms taikomos vienodai. Tad kiekviena iš institucijų, prieš skiriant – ar atrenkant – deleguojamą asmenį, aptariamos nuostatos dėl kandidatų viešinimo turėjo laikytis“, – rašoma jame.
Kaip skelbė BNS, pagal šiuo metu galiojantį LRT įstatymą, narius skiriančios institucijos privalo savo interneto svetainėse iš anksto paskelbti informaciją apie keliamus reikalavimus atitinkančius kandidatus. Tiksliau – prieš išrenkant delegatą paviešinti kandidatų, iš kurių renkamasi, sąrašą.
Ši tvarka įtvirtinta 2024 metų birželį priimtomis LRT įstatymo pataisomis, įsigaliojusiomis nuo tų pačių metų rugsėjo.
Vyskupų konferencija balandį rinkosi iš trijų kandidatų ir savo atstove į LRT tarybą paskyrė teisininkę, buvusią Konstitucinio Teismo teisėją Ramutę Ruškytę. Tačiau kiti du kandidatai nebuvo iš anksto paviešinti.
Organizacija teigia, kad nors įstatyme numatyta nuostata apie išankstinį jų paskelbimą, jame taip pat numatoma teisė pačioms institucijoms parengti atrankos tvarką.
Lietuvos vyskupų konferencija savo delegatą išrinko vadovaudamasi kanonų teisės nustatyta tvarka, kuri, anot jų, „numato, jog neatrinkti kandidatai nėra skelbiami viešai“.
Tokį institucijos pasirinkimą kritikavo ir Seimo Kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas bei komiteto vicepirmininkas konservatorius Vytautas Juozapaitis.
Parlamentarai pabrėžė, kad įstatymo nuostatas turi vykdyti visi, o minėtos religinės normos nėra viršesnės nei šalies įstatymai.
LRT įstatyme nėra aiškiai numatyta, kas turėtų prižiūrėti, ar tarybos narius skiriančios institucijos laikosi kandidatų atrankos ir viešinimo reikalavimų.
Šiuo metu LRT tarybą iš viso sudaro 12 narių. Po keturis jos narius skiria prezidentas ir Seimas (du iš valdančiosios daugumos ir du iš opozicijos), dar keturis narius skiria Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Vyskupų konferencija bei Lietuvos švietimo taryba.
Minėtos keturios visuomeninės organizacijos naujus LRT tarybos narius paskirs vėliau šį mėnesį šešerių metų kadencijai.
Naujausi komentarai