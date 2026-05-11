Kyrylo Budanovas Vilniuje: jei Rusija tikrai būtų pasirengusi pokalbiui, Kyjivas tam pasiruošęs

„Nemanau, kad toks skambutis būtų įmanomas be jokio įspėjimo. Kiek žinau, mūsų oficialūs tarpvalstybiniai ryšio kanalai buvo nutraukti, o tokie skambučiai mobiliuoju telefonu nevykdomi“, – žurnalistams pirmadienį sakė jis.
„Rimtai kalbant, jei Rusija yra pasirengusi, tikrai pasirengusi rimtai diskusijai, tuomet Ukraina taip pat būtų pasirengusi“, – tikino K. Budanovas.
Taip jis kalbėjo Slovakijos premjerui Robertui Fico (Robertui Ficas) pareiškus, kad V. Zelenskis turėtų skambinti V. Putinui, jei nori su juo susitikti.
Paklaustas apie situaciją fronte Ukrainos prezidento administracijos vadovas nedaugžodžiavo ir ją vadino stabilia.
Tuo metu Rusijos prezidentas šeštadienį pareiškė, kad karas Ukrainoje rimsta.
„Mes pasisakome už karo pabaigą ir už taiką, kuri po to įsivyraus. Tai yra oficiali Ukrainos pozicija, kurią remia Ukrainos prezidentas. Mes pasisakome už karo veiksmų nutraukimą. Norėčiau dar kartą pakartoti, kad taikos siekimas nėra silpnumas, o sveikas protas“, – pabrėžė K. Budanovas.
Nuo Rusijos invazijos 2022 metais karas Ukrainoje nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių ir tapo kruviniausiu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
(be temos)