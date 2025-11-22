Lapkričio 22-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Lapkričio 22-oji, šeštadienis, 47 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 8 val., leidžiasi 16.09 val. Dienos ilgumas 8.09 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 11.06, leidžiasi 16.37 val.
Vardadieniai:
Cecilija, Celina, Dargintė, Kristinas, Selina, Steikintas
Datos:
Šv. Cecilijos diena
Lapkričio 22-oji Lietuvos istorijoje:
1715 — gimė Antanas Skorulskis, filosofas, teologas, Vilniaus universiteto rektorius (1772—1773 m.). Mirė 1780 m.
1894 — gimė Kazys Musteikis, brigados generolas, prieškario Lietuvos krašto apsaugos ministras. Mirė 1977 metais Čikagoje.
1897 — gimė kalbininkė Bronė Vosylytė. Mirė 1972 m.
1964 — gimė poetas, prozininkas ir dramaturgas Robertas Kundrotas.
1990 — Vilniuje mirė Lietuvos baleto artistas, baletmeisteris, režisierius bei pedagogas Vytautas Grivickas. Gimė 1925 m.
1996 — ant Vilniaus Arkikatedros buvo iškeltos trijų šventųjų — Stanislovo, Elenos ir Kazimiero — skulptūros.
2006 — eidamas 76-uosius metus, mirė ilgametis Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras Albinas Jovaišas. Gimė 1931 m.
2011 — Alytuje daugiabučio namo rūsyje žuvo žinomas miesto dailininkas Albertas Stokas. Jam buvo 56 metai.
2013 — valstybinė Jono Basanavičiaus premija įteikta architektams, Mažosios Lietuvos tyrinėtojams Martynui Purvinui ir Marijai Purvinienei.
2014 — Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku ketvirtai kadencijai perrinktas Dainius Radzevičius.
2019 — dalyvaujant Lietuvos ir Lenkijos prezidentams Vilniuje iškilmingai perlaidoti 1863–1864 metų sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko ir Konstantino Kalinausko bei dar 18 sukilėlių palaikai.
2022 — užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis atlaikė interpeliaciją.
Lapkričio 22-oji pasaulio istorijoje:
1497 — ieškodamas kelio į Indiją, portugalų keliautojas Vasco Da Gama (Vasko Da Gama) tapo pirmuoju, kuriam pavyko apiplaukti Gerosios Vilties iškyšulį.
1819 — gimė anglų rašytoja Mary Ann Evans (Merė En Evans), rašiusi slapyvardžiu George Eliot (Džordžas Eliotas).
1830 — Belgijos kongresas balsavo už monarchijos įvedimą šalyje.
1842 — įvyko pirmasis ugnikalnio išsiveržimas Amerikos žemyne: Vašingtono valstijoje išsiveržė šv. Elenos ugnikalnis.
1890 — gimė būsimasis Prancūzijos prezidentas generolas Charles de Gaulle (Šarlis de Golis).
1916 — mirė JAV rašytojas Jack London (Džekas Londonas).
1941 — gimė amerikiečių fizikas, žinomas kaip stygų teorijos (fizikos modelis, kurio „statybiniai blokai“ yra vienmačiai objektai) pradininkas, John Henry Schwarz (Džonas Henris Švarcas).
1943 — Libanas tapo nepriklausoma valstybe.
1943 — Britanijos premjeras Winston Churchill (Vinstonas Čerčilis), JAV prezidentas Franklin D. Roosevelt (Franklinas Ruzveltas) ir Kinijos lyderis Chiang Kai-Shek (Čiang Kai Šekas) Kaire susitarė dėl bendrų karo veiksmų prieš Japoniją Antrajame pasauliniame kare.
1963 — Dalase nužudytas JAV prezidentas John F.Kennedy (Džonas F. Kenedis).
1967 — gimė vienas geriausių visų laikų Vokietijos tenisininkų Boris Becker (Borisas Bekeris).
1972 — JAV prezidentas Richard Nixon (Ričardas Niksonas) atšaukė 22 metus trukusį draudimą amerikiečiams vykti į Kiniją.
1977 — po dvejus metus trukusio bylinėjimosi, anglų ir prancūzų viršgarsinis laineris „Concorde“ pradėjo reguliarius skrydžius iš Londono į Paryžių.
1990 — po 11 metų iš Didžiosios Britanijos premjerės pareigų atsistatydino Margaret Thatcher (Margaret Tečer).
1992 — NATO karo laivai pradėjo Jugoslavijos teritorinių vandenų blokadą.
1995 — namų šeimininkė britė Rosemary West (Rozmari Vest) nuteista kalėti iki gyvos galvos, teismui pripažinus ją kalta 10 mergaičių, įskaitant jos dukrą bei podukrą, nužudymo byloje.
1998 — nuo neįprastai didelio 26 laipsnių pagal Celsijų šalčio Lenkijoje mirė 31 žmogus.
2000 — mirė vienas geriausių XX a. ilgų nuotolių bėgikų, čekų lengvaatletis Emil Zatopek (Emilis Zatopekas). Jis iš viso pagerino 19 pasaulio rekordų. Gimė 1922 m.
2007 — būdamas 80 metų mirė prancūzų baleto choreografas Maurice Bejart (Morisas Bežaras). 1927 m. sausio 1-ąją Marselyje gimęs M.Bejart, kurio tikrasis vardas yra Maurice Berger (Morisas Beržė), studijavo šokį Londone ir Paryžiuje, o 6-ajame dešimtmetyje tapo iškiliu avangardiniu choreografu.
2010 — Nobelio taikos premijos laureatas Lech Walesa (Lechas Valensa) pasisiūlė atstovauti Kinijoje kalinčiam disidentui Liu Xiaobo (Liu Siaobo) ir vietoje jo priimti šiam skirtą šiųmetį apdovanojimą.
2010 — Kambodžoje per Vandens šventę susidarius spūsčiai ant tilto žuvo 84 žmonės.
2011 — mirė buvusio Prancūzijos prezidento Francois Mitterand (Fransua Miterano) našlė Danielle Mitterand (Daniel Miteran). Jai buvo 87 metai.
2011 — būdama 85 metų mirė vienintelė sovietų tirono Josif Stalin (Josifo Stalino) duktė, kuri 1967 metais pabėgo į Jungtines Valstijas ir tapo Sovietų Sąjungos kritike, Svetlana Stalina (Svetlana Stalina).
2012 — Didžiosios Britanijos nacionalinio transliuotojo BBC vadovu paskirtas Karališkosios operos direktorius Tony Hall (Tonis Holas).
Lapkričio 22-oji šou pasaulyje:
1950 — gimė grupės „Talking Heads“ gitaristė Tina Weymouth (Tina Veimot).
1957 — Niujorke įvyko Miles Davis (Mailso Deiviso) džiazo kvinteto debiutas.
1965 — įvyko Bob Dylan (Bobo Dilano) ir Sara Lowndes (Saros Laundes) vestuvės.
1969 — gimė airių grupės „The Kelly Family“ dainininkė Patricia Kelly (Patricija Kely).
1992 — Paul Simon (Polas Saimonas) koncertu Brazilijoje pradėjo savo pirmąjį koncertinį turą Pietų Amerikoje.
1997 — 37-erių metų Michael Hutchence (Maiklas Hačensas), australų grupės INXS vokalistas, buvo rastas pasikoręs „Ritz Carlton“ viešbučio Australijoje kambaryje.
1998 — britų aktorė Kate Winslet (Keit Vinslet) susituokė su režisieriaus asistentu Jim Threapleton (Džimu Trepltonu).
2009 — kantri žvaigždė Taylor Swift (Teilor Svift) per Amerikos muzikos apdovanojimų (AMA) ceremoniją atsiėmė net penkis apdovanojimus, tarp jų — metų atlikėjo kategorijoje.
2010 — sero Paul McCartney (Polo Makartnio) dukra Stella (Stela) susilaukė ketvirtosios atžalos — mergaitės, kurią pavadino Reiley (Raili).
2012 — Madonna (Madona) laimėjo teisinę bylą Rusijoje — teisėjas atmetė kaltinimus, kad dainininkė rugpjūčio mėnesį per koncertą Sankt Peterburge „propagavo homoseksualumą“.
2013 — būdamas 87 metų mirė Prancūzijos kino režisierius Georges Lautner (Žoržas Lotneras).
