Lietuva ketina iš Kipro perimti 58 migrantus ir sumokėti 1,4 mln. eurų

Vyriausybė praėjusių metų gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal 2024-ųjų gegužę ES Tarybos patvirtintą Migracijos ir prieglobsčio paktą priims pusę migrantų, o už pusę – susimokės.
„Galutinis (planuojamų priimti migrantų skaičius – BNS) yra 58, mokėjimas – 1,14 mln. eurų“, – trečiadienį teigė ministras.
„Kasmet turėsim atnaujinti (derybas su Europos Komisija – BNS), pažiūrėti, kokia situacija, nes rudenį vėl turėsim priimti sprendimą. Šiuo metu vyksta pasirašymas su tomis šalimis, kurios atiduoda savo pabėgėlius, mūsų atveju Kipras bus“, – tikino jis.
Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis – iki 40, nes tik tiek gali patikrinti šalies institucijos.
V. Kondratovičiaus teigimu, pirmi migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitąmet, mokėjimas numatytas 2027-ųjų pavasarį.
„Pirmas darbas bus tarnyboms patikrinti asmenis, pateikti išvadas ir tuo pagrindu tęsime atranką. Galvojame, kad turėtų atvažiuoti šeimos, žmonės, kurie tikrai norėtų integruotis į mūsų visuomenę“, – aiškino ministras.
Pasak jo, Vyriausybei tvirtinti išsiųstas Migracijos ir prieglobsčio paktą įgyvendinančių teisės aktų paketas.
Ministras tikina, jog siūlomai tvarkai patvirtinti bus prašoma skubos tvarkos ir tikisi, kad ją parlamentas priims birželį.
Solidarumo mechanizmas numato įpareigojimą Bendrijos narėms pasidalyti migrantų našta su valstybėmis, tampančiomis pirmąja atvykėlių į ES stotele.
Migracijos departamento pateikiamais gegužės duomenimis, šalyje iš viso registruota per 218 tūkst. užsieniečių, turinčių galiojančius leidimus gyventi.
