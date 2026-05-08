Lietuva ruošia naują genetinių išteklių siuntą į pasaulinę Svalbardo saugyklą

VMT penktadienį pranešė, kad siunta bus skirta atnaujinti vertingiausių mūsų šalies augalų bei miško medžių sėklų kolekciją, skirtą ilgalaikiam saugojimui vienoje svarbiausių pasaulio genetinių išteklių apsaugos vietų.
Apie tai kalbėta VMT lankantis Šiaurės šalių genetinių išteklių centro „NordGen“ atstovui Åsmundui Asdalui – žinomam norvegų biologui ir vienam iš Svalbardo pasaulinės sėklų saugyklos veiklos koordinatorių. „NordGen“ yra vienas iš partnerių, administruojančių garsųjį „pasaulio sėklų bunkerį“, įkurtą Norvegijai priklausančiame Arkties salyne.
Svalbardo saugykloje laikomos atsarginės pasaulio valstybių sėklų kolekcijos, kurios būtų naudojamos atkuriant genetinius augalų išteklius po gamtinių katastrofų, karų ar kitų krizių. Šiuo metu pagal VMT ir „NordGen“ pasirašytą sutartį Svalbarde saugomos 203 rūšių vertingiausių Lietuvos augalų ir miško medžių sėklos.
Vizito metu Å. Asdalas domėjosi VMT genų banko veikla, daugiau kaip 3,5 tūkst. saugomų Lietuvos tikslinių augalų sėklų pavyzdžių kolekcija bei miško medžių genetiniais ištekliais. Svečias teiravosi apie miško medžių sėklų saugojimo galimybes žemoje temperatūroje.
„NordGen“ atstovas pažymėjo, kad miško medžių genetinių išteklių kolekcijas turi palyginti nedaug šalių. Tuo metu VMT Miško genetinių išteklių skyriaus kolekcijoje sukaupta beveik 2 tūkst. miško medžių sėklų pavyzdžių.
„Svalbardo saugykla atidaroma tik keturis kartus per metus – tuomet papildomos pasaulio šalių sėklų kolekcijos“, – sakė VMT Miško genetinių išteklių skyriaus vyriausioji specialistė Milda Orentienė.
Pasak jos, sėklos yra gyvi organizmai, todėl jų saugojimo trukmė ribota – rinkinius būtina periodiškai atnaujinti.
„Pavyzdžiui, jei eglės ar pušies sėklos žemoje temperatūroje gali būti išlaikomos daugiau kaip 20 metų, tai ilgiausias iki šiol pasiektas ąžuolo gilių saugojimo terminas siekia vos dvejus metus“, – teigė M. Orentienė.
Atnaujinti Svalbarde saugomiems Lietuvos pavyzdžiams rengiama nauja sėklų siunta.
Tos pačios sėklos, kurių atsarginės kopijos saugomos Svalbardo saugykloje, laikomos ir VMT laboratorijoje. Šią sėklinę medžiagą VMT genetinių išteklių specialistai reguliariai tiria kas penkerius metus. Pagal tai jie vertina pasaulinėje saugykloje esančių sėklų būklę.
