Lietuvoje prasideda karinės pratybos „Geležinis Vilkas“

Dvi savaites truksiančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2,5 tūkst. karių.
Gegužės 5–6 bei 12–13 dienomis pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais.
Pasak kariuomenės, pratybose ypatingas dėmesys bus skiriamas padalinių veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su savivaldos atstovais, ugniagesiais, policija, Šaulių sąjunga, Viešojo saugumo tarnyba bei NATO partneriais tobulinti.
Su pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadovybės kuopų bei Algirdo pėstininkų, Karaliaus Mindaugo husarų, Jokūbo Jasinskio logistikos batalionų kariais užduotis vykdys NATO priešakinių pajėgų kovinė grupė, sąjungininkai iš Didžiosios Britanijos ir Lenkijos.
Mokymų metu bus naudojama per 300 karinės technikos vienetų, užduotis rems Karinių oro pajėgų sraigtasparniai.
„Gebėjimas veikti išvien, naudojant bendras ryšių ir taktikos sistemas, užtikrina, kad krizės atveju atsakas būtų greitas ir koordinuotas. Treniruotės realioje vietovėje leidžia geriau pažinti operacinę aplinką ir efektyviai ruoštis šalies gynybai“, – pažymėjo kariuomenė.
Kariai pratybų metu taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus, didelį dėmesį skiriant bepiločių orlaivių sistemoms bei modernioms antidroninėms priemonėms.
