 Lietuvoje prasideda karinės pratybos „Geležinis Vilkas“

Lietuvoje prasideda karinės pratybos „Geležinis Vilkas“

2026-05-04 07:04
BNS inf.

Lietuvoje pirmadienį prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos „Geležinis Vilkas 2026“, jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui, pranešė Lietuvos kariuomenė.

<span>Lietuvoje prasideda karinės pratybos „Geležinis Vilkas“</span>
Lietuvoje prasideda karinės pratybos „Geležinis Vilkas“ / T. Biliūno/ BNS nuotr.

Dvi savaites truksiančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2,5 tūkst. karių.

Gegužės 5–6 bei 12–13 dienomis pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais.

Pasak kariuomenės, pratybose ypatingas dėmesys bus skiriamas padalinių veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su savivaldos atstovais, ugniagesiais, policija, Šaulių sąjunga, Viešojo saugumo tarnyba bei NATO partneriais tobulinti.

Su pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadovybės kuopų bei Algirdo pėstininkų, Karaliaus Mindaugo husarų, Jokūbo Jasinskio logistikos batalionų kariais užduotis vykdys NATO priešakinių pajėgų kovinė grupė, sąjungininkai iš Didžiosios Britanijos ir Lenkijos.

Mokymų metu bus naudojama per 300 karinės technikos vienetų, užduotis rems Karinių oro pajėgų sraigtasparniai.

„Gebėjimas veikti išvien, naudojant bendras ryšių ir taktikos sistemas, užtikrina, kad krizės atveju atsakas būtų greitas ir koordinuotas. Treniruotės realioje vietovėje leidžia geriau pažinti operacinę aplinką ir efektyviai ruoštis šalies gynybai“, – pažymėjo kariuomenė.

Kariai pratybų metu taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus, didelį dėmesį skiriant bepiločių orlaivių sistemoms bei modernioms antidroninėms priemonėms.

Šiame straipsnyje:
Geležinis vilkas
Karinės pratybos
pratybos
institucijos
Lietuvos kariuomenė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
FAKTAS
NUSUSUSI KALE......
0
0
v
tai kam tie poligonai jeigu pratybos vyksta gyvenvietėse miestuose. Visa Lietuva ištisas poligonas. Norint atlikti kokia diversija, net slėptis tokiai grupei neverta, vis vien niekas dėmesio nekreips, sakys pratybos.
1
0
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų