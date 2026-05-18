Lietuvoje viešinti Švedijos karališkoji pora susitiks su pirmąja pora, atidarys slaugos ligoninę

Vizito metu numatomas dvišalis susitikimas Prezidentūroje su šalies vadovu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponia Diana Nausėdiene.
Pirmoji šalies pora bei Švedijos karališkoji šeima kartu apsilankys Ukrainos centre.
Vėliau G. Nausėda su Švedijos karaliumi vyks į Valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose.
Tuo metu pirmoji ponia ir Švedijos karalienė aplankys naują „Addere Care“ slaugos ligoninę Vilniuje.
Tai jau ne pirmas Švedijos karališkosios poros vizitas Lietuvoje. Pirmasis karaliaus apsilankymas Lietuvoje buvo 1992 metais. Pastarąjį kartą lankėsi su oficialiu vizitu 2015 metais.
Gegužės pradžioje Švedijoje viešėjo G. Nausėda, vizito metu su karaliumi aptarė dvišalius istorinius ryšius, kultūrinį bendradarbiavimą bei partnerystę Šiaurės bei Baltijos regione, saugumo situaciją.
